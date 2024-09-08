中秋佳節新加坡「柚」見熱潮　黃偉哲快閃新加坡促銷

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▲黃偉哲親自下場向新加坡消費者介紹如何挑選文旦。（圖／南市府提供）

▲新加坡消費者紛紛搶購台南文旦。（圖／南市府提供）

▲黃偉哲準備泰式文旦沙拉供消費者試吃。（圖／南市府提供）

隨著時序近中秋，邁入盛產的台南文旦也即將接棒，進軍同樣具有慶祝中秋佳節傳統的新加坡，台南市長黃偉哲７日前往駐新加坡規模最大超市，為上架台南文旦促銷並舉辦試吃活動，黃偉哲希望推薦給新加坡朋友在中秋時節品嚐，尤其閩南話中的柚子有著「保佑」的諧音，全家團圓一起吃柚子，更是寓意絕佳。今年春夏兩季，台南的鳳梨和芒果分別風靡新加坡引起搶購熱潮，隨著時序近中秋，黃偉哲與駐新加坡童振源大使共同前往超市了解上架情形，現場以愛心型文旦，還有彩繪新加坡國旗與台南市徽的文旦做佈置，兩人也連袂親自推薦泰式文旦沙拉給消費者試吃，獲得許多正面回響，今年中秋，勢必在新加坡「柚」見熱潮！黃偉哲表示，台南是全台最大、也是最知名的文旦產區，台南文旦的特色是果肉飽滿、多汁、果皮又細緻，尤其今年受惠於天氣，香甜美味更勝以往，特別希望推薦給新加坡朋友在中秋時節品嚐，尤其閩南話中的柚子有著「保佑」的諧音，全家團圓一起吃柚子，更是寓意絕佳。台南文旦的好品質，能獲得新加坡規模極大的連鎖超市青睞，連年採購台南產地直送的文旦上架，用最新鮮、最快的方式送到新加坡消費者手上，也期盼新加坡朋友多加選購，不管送禮自用，都絕對是中秋佳節最佳的選擇。黃偉哲期許今年台南文旦產季才剛開始，陸續還有很多裝載文旦的貨櫃到港，今年新加坡的銷量能更加暢旺，讓更多新加坡朋友品嘗台南文旦的絕佳美味。黃偉哲期許今年新加坡的銷量能更加暢旺，讓更多新加坡朋友品嘗台南文旦的絕佳美味。值得一提的是，為了提高台南文旦的能見度，超市特別推出試吃活動，用泰式手法製作成微辣微甜又帶著酸香氣息的文旦沙拉，現場消費者品嚐後，大讚文旦果肉甜美柔嫩又多汁、香氣濃郁、餘韻無窮，現場掀起搶購熱潮。