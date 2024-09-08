台北羽球公開賽／楊博軒／胡綾芳0：2落敗！無緣將混雙冠軍留台灣

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▲楊博軒／胡綾芳今年有3項賽事打進冠軍戰，但最終都拿下亞軍。（圖／記者李政龍攝）

2024BWF超級300級台北羽球公開賽今（7）日混雙冠軍戰，我國楊博軒／胡綾芳對決泰國Pakkapon Teeraratsakul／Phataimas Muenwong，兩人連兩局遭到逆轉，以0：2不敵對手，無緣在主場留下冠軍。過去台北公開賽沒有「純本土」組合拿下過冠軍，今年挑戰也未能成功。今天是台北羽球公開賽最後一日賽事，我國在5個項目中有3項有機會爭冠，分別是男雙的戚又仁、林俊易，男雙的李哲輝／楊博軒、江建葦／吳軒毅，以及混雙的楊博軒／胡綾芳。其中，楊博軒今天要打兩場，先和胡綾芳搭檔混雙，之後再和李哲輝打男雙。首局兩人一度取得16：10的領先，但之後卻出現亂流，被打出一波11：1的攻勢，先以17：21讓出。次局兩隊激戰到19：18，楊博軒／胡綾芳有機會將局數扳平，但Teeraratsakul／Phataimas Muenwong連下兩球，反而取得賽點，結果在一次挑戰成功後，以21：19拿下比賽勝利。「楊胡配」今年有3項賽事都打進冠軍戰，其中新加坡羽球公開賽還是超級750系列的高級別賽事，只是可惜皆未能拿下冠軍。賽後胡綾芳表示，「這樣也不錯，至少有比之前進步一些。」檢討今天失誤的原因，楊博軒坦言對方發接發方面不太好接，自己這邊沒有處理到很好，這方面也是組合未來需要去加強的部分。