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鄧愷威走出前場「核爆」陰霾！5局失2分奪勝　鄭宗哲關鍵雙安立功

記者林之越/綜合報導

▲舊金山巨人3A台灣投手鄧愷威，前場先發只投2.1局遭「核爆」，狂被敲11支安打失掉8分後退場，本場狀態回穩，主投5局僅失1分，奪下本季第4場勝投。（圖／NOWnews資料照）
▲舊金山巨人3A台灣投手鄧愷威，前場先發只投2.1局遭「核爆」，狂被敲11支安打失掉8分後退場，本場狀態回穩，主投5局僅失1分，奪下本季第4場勝投。（圖／NOWnews資料照）
鄧愷威走出前場敗投陰霾！旅美效力舊金山巨人3A的台灣投手鄧愷威，前場先發只投2.1局遭「核爆」，狂被敲11支安打失掉8分後退場，今（8）日鄧愷威先發面對洛杉磯天使3A，繳出5局失2分的好投，最終以8：2奪下本季第3場勝投。另一方面，所屬匹茲堡海盜2A的鄭宗哲，單場猛敲2安，且都帶有打點，成為球隊以4：2擊敗科羅拉多洛磯2A的致勝功臣之一。

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鄧愷威狀態回穩　控球仍是最大難題

鄧愷威本場先發登板，前2局都沒讓對手攻佔上得點圈，3局下遭到首名打者敲安，且接連投出四壞球保送，但接連以平飛球接殺、雙殺打，迅速收下3個出局數，化解失分危機。然而，5局下開始後失去壓制力，連續被天使3A敲出3支安打，外加1次四壞球保送，單局失掉2分，好在解決隨後的3名打者，避免球隊繼續失分。

鄧愷威本場先發吃下5局，被敲出4支安打，失掉2分，相比前場2.1局狂失8分的慘況，已回穩許多，不過單場投出4次四壞球保送，顯見控球仍是隱憂。該場比賽勝利後，鄧愷威奪下本季第3勝，賽後防禦率8.76。

鄭宗哲單場敲雙安　2次得點圈有人建功

鄭宗哲本場先發第6棒、鎮守二壘，雖然首打席沒有敲安，但第2打席在壘上有人時，敲出中外野安打，為球隊送回1分。接著在第3打席選到保送，並發動盜壘成功，是個人本季第15次盜壘。

7局上的第4打席，在球隊僅有1分領先的情況下，鄭宗哲一棒敲出中外野落地安打，送回二壘上跑者，為球隊增添保險分。最終，海盜2A以4：2擊敗科洛磯2A，鄭宗哲單場共4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，賽後打擊率為2成12。

▲效力小聯盟海盜2A的台灣好手鄭宗哲，近期打擊手感回溫，今（5）日面對華盛頓國民2A，敲出單場雙安，且上演撲接美技。（圖／NOWnews資料照）
▲效力小聯盟海盜2A的台灣好手鄭宗哲，單場共4打數敲出2支安打，2次都在得點圈有人時敲出適時安打，貢獻2分打點。（圖／NOWnews資料照）


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