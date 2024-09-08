才安靜不到1個月！北韓連5天對韓國飄穢物氣球　糞便砸毀民眾車頂

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▲北韓對韓國空投穢物氣球，造成超過1億韓元的損失。（圖／美聯社／達志影像）

北韓（朝鮮）近來軍事動作頻頻，繼上個月10日向韓國投放「穢物氣球」之後，沉寂了將近一個月左右，再度於本月4日起，一連5天對韓國空飄穢物氣球。統計顯示，自從北韓5月28日起開始空飄穢物氣球，直至8月10日，已造成首都圈損失超過1億韓元。根據《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部8日表示，北韓在當日上午9時左右再度對韓國空飄穢物氣球，這是北韓連續5天對韓國空投穢物氣球。軍方表示，北韓才在7日晚間空飄了約200顆穢物氣球，其中50多顆墜落至首爾和京畿北部地區，墜落物中含有廢紙、寶特瓶等，不含危害物質。韓國軍方仍警告民眾，務必留意是否有垃圾氣球等不明物體墜落，一旦發現有氣球墜落在地，則切勿以手觸碰，並立刻通報鄰近的警察或部隊。報導指出，北韓在今年5月底起對韓投放垃圾氣球，對韓國民間團體向北韓散發反朝傳單表示抗議，至今已向韓國投放16次穢物氣球。北韓在上個月10日之後近一個月未投放氣球，本月4日起連續5天對韓空飄穢物氣球。有觀點認為，北韓先前受大範圍洪災影響，籌集投放氣球所需的材料和垃圾一度受限，隨著災後修復工作的進行，籌集工作也得到重啟。此外，韓國國會行政安全委員會國會議員楊富男（共同民主黨）取得的統計資料指出，自北韓在5月28日開始向韓國空投穢物氣球之後，已對首都圈構成規模1億52萬8000韓元（約新台幣240萬元）的損失，其中首爾達到7987萬5000韓元、京畿道達到2065萬3000韓元。造成最大損害的案例發生在首爾永登浦區物流中心，當時停放在物流中心的汽車被墜落的氣球砸中，導致車頂破損，造成1571萬9000韓元的損失。