象魔力留下來了！中信兄弟球團超佛心　開出二軍合約背後有原因

中信兄弟洋投象魔力（Shawn Morimando）上周本季一軍初登板，面對富邦悍將，先發4局失1分，最後在831洋將大限遭到註銷，中信球團與象魔力續簽二軍合約，雙方未來還有合作機會。中信兄弟球團昨（7）日表示，「象魔力以二軍合約，續留在中信兄弟持續復健調整，球團也期待象魔力能夠在今年傷癒復出後，繼續積極調整，成為投手群的好榜樣，為明年賽季做準備。」其實象魔力去年受傷，中信兄弟大可不必等他，但今年不但一直給他機會，他也在二軍努力復健，成為球隊的榜樣。
象魔力傷後復出 感謝中信兄弟球團給他機會
8月30日象魔力在一軍出賽，遭遇富邦悍將，先發4局被擊出6支安打，投出3次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，最後無關勝敗。
雖然象魔力投球內容不差，但最後遭到註銷，中信兄弟選擇留下德保拉（Jose De Paula）、克迪（KirkMcCarty）、猛登（Daniel Mengden）以及新洋投象騎士（Angel Sanchez）。
中信兄弟球團昨（7）日表示，「象魔力以二軍合約，續留在中信兄弟持續復健調整，球團也期待象魔力能夠在今年傷癒復出後，繼續積極調整，成為投手群的好榜樣，為明年賽季做準備。」
而中信兄弟平野惠一總教練表示，二軍復健組投手中，或多或少有少數的選手，對於回到場上的目標比較沒有那麼積極，當然，大部分的選手都很努力要重返球場。而相較之下，象魔力的態度，對於復健組投手而言是好的典範。
象魔力則表示，很感謝中信兄弟球團仍給予他二軍合約，讓他有機會透過表現讓球團評估狀況，「球隊其實不必這麼做，很感激他們願意給我這個機會。」
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8月30日象魔力在一軍出賽，遭遇富邦悍將，先發4局被擊出6支安打，投出3次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，最後無關勝敗。
雖然象魔力投球內容不差，但最後遭到註銷，中信兄弟選擇留下德保拉（Jose De Paula）、克迪（KirkMcCarty）、猛登（Daniel Mengden）以及新洋投象騎士（Angel Sanchez）。
中信兄弟球團昨（7）日表示，「象魔力以二軍合約，續留在中信兄弟持續復健調整，球團也期待象魔力能夠在今年傷癒復出後，繼續積極調整，成為投手群的好榜樣，為明年賽季做準備。」
而中信兄弟平野惠一總教練表示，二軍復健組投手中，或多或少有少數的選手，對於回到場上的目標比較沒有那麼積極，當然，大部分的選手都很努力要重返球場。而相較之下，象魔力的態度，對於復健組投手而言是好的典範。
象魔力則表示，很感謝中信兄弟球團仍給予他二軍合約，讓他有機會透過表現讓球團評估狀況，「球隊其實不必這麼做，很感激他們願意給我這個機會。」