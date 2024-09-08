象魔力留下來了！中信兄弟球團超佛心　開出二軍合約背後有原因

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▲象魔力留在二軍也讓球隊感到有激勵人心的感覺。（圖／兄弟提供）

中信兄弟洋投象魔力（Shawn Morimando）上周本季一軍初登板，面對富邦悍將，先發4局失1分，最後在831洋將大限遭到註銷，中信球團與象魔力續簽二軍合約，雙方未來還有合作機會。8月30日象魔力在一軍出賽，遭遇富邦悍將，先發4局被擊出6支安打，投出3次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，最後無關勝敗。雖然象魔力投球內容不差，但最後遭到註銷，中信兄弟選擇留下德保拉（Jose De Paula）、克迪（KirkMcCarty）、猛登（Daniel Mengden）以及新洋投象騎士（Angel Sanchez）。而中信兄弟平野惠一總教練表示，象魔力則表示，很感謝中信兄弟球團仍給予他二軍合約，讓他有機會透過表現讓球團評估狀況，「球隊其實不必這麼做，很感激他們願意給我這個機會。」