得不償失！中國男違法開白牌車「一趟賺5千」　遭警鎖定逮捕

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隨著赴日旅遊人數大幅增加，機場接送業務也成為了一大商機，但在預約接送專車時，必須十分注意駕駛是否持有合格牌照。近來北海道一名中國籍職員就因非法開「白牌車」，將旅客送往新千歲機場，而遭到警方逮捕。綜合日媒報導，北海道札幌市一名35歲中國籍公司職員，未取得計程車合格營業許可，卻在6月29日時使用自家車輛，將一名20多歲的中國籍旅客從札幌市內的旅館載往新千歲機場。該名男子在機場停好車後，將後車箱的行李卸下來，隨後從女子手中接過了2萬日圓（約台幣4249元）的現金，整個過程全被警方拍了下來，隨後被警察依現行犯逮捕。日本警方指出，在先前就曾多次接獲檢舉稱，有多名中國人在機場開白牌計程車，因此直接在機場附近埋伏巡邏，沒想到就目睹該名男子的非法行為。但這並非第一次有中國籍白牌車司機遭到警方逮捕的案例。一名在東京經營旅行社的38歲中國籍男子劉遡與29歲中國籍工讀生陳亞宇，涉嫌在今年4月開白牌計程車，用自家的小客車將一對從加拿大來日旅遊的夫婦送往東京都武藏野市的飯店。據千葉縣警方調查，加拿大夫婦透過國外叫車軟體叫車，並支付了2萬7000元日圓（約台幣5736元）。對此，2名中國籍男子堅決否認犯行，聲稱並未向對方收取費用。不過警方仍依違反道路運送法嫌疑，將2人逮捕並送檢偵辦。有別於台灣的計程車都是固定黃色，日本的計程車沒有硬性規定車身顏色，白色與黑色、綠色是日本比較常見的計程車顏色，車身顏色不同僅代表該計程車隸屬於不同公司或是個人車，但合法經營、取得執照的計程車皆為綠色車牌。而所謂「白牌計程車」指的是一般駕駛人使用自用車有償載客，由於自用車懸掛的車牌是白色，不同於營業用計程車的綠色車牌才有此稱呼。