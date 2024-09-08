台北羽球公開賽／沈有振奪女單冠軍！成池鉉見證韓國睽違5年捧盃

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2024 BWF超級300級台北羽球公開賽今（7）日進行女單冠軍戰，韓國25歲的好手沈有振以2：1擊敗印尼選手Putri Kusuma Wardani，拿下生涯超級系列賽首冠，這也是台北公開賽睽違5年再次有韓國女單選手拿下冠軍。沈有振是這次台北羽球公開賽的第8種子，今天的比賽以21：17、21：13 擊敗第7種子、也是之前戰勝過戴資穎的Putri Kusuma Wardani，奪得職業生涯首座超級賽冠軍，也是繼2018年挪威國際系列賽、去年印尼泗水國際挑戰賽、今年越南羽球國際挑戰賽後，其生涯第4座國際賽女單冠軍。其實韓國女子選手一向在台北公開賽都有不錯的表現，幾年前獎金更高時，經常有許多一級選手來台，這次沈有振女單奪冠，是繼韓國前任一姐成池鉉在2019年捧盃之後再度登頂。成池鉉過去在台北公開賽4奪冠軍，最後一次是在2019年，那一年也是安洗瑩首度來此參賽，後者在四強輸給了前者。那一年台北公開賽星光耀眼，男單有李梓嘉、坤拉武特；女單有安洗瑩、成池鉉、李文珊；男雙有吳蔚昇／陳蔚強、催率圭／徐承宰；女雙有 Greysia Polii／Apriyani Rahayu、金昭映／孔熙容；混雙有鄧俊文／ 謝影雪、徐承宰／蔡侑玎，陣容堅強。這一次成池鉉也有來台，她作為教練在督軍，沈有振奪冠時她就在場邊，看到她的身影也讓不少老球迷相當懷念。