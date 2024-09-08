台北羽球公開賽／林俊易2：0擊敗戚又仁！第11冠到手　奪50萬獎金

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2024 BWF超級300級台北羽球公開賽今（7）日進行男單冠軍戰，此役上演一場「台灣內戰」，由世界排名第14的林俊易對上世界排名42的戚又仁，前者在激戰2局後以2：0獲勝，拿下生涯台北公開賽首冠，也是其生涯的第11冠，進帳1萬5750美元（約合台幣50.2萬）的冠軍獎金。今天是台北羽球公開賽最後一日賽事，我國在5個項目中有3項有機會爭冠，分別是男雙的戚又仁、林俊易，男雙的李哲輝／楊博軒、江建葦／吳軒毅，以及混雙的楊博軒／胡綾芳。本屆台北羽球公開賽，依據BWF積分排名系統中的世界巡迴賽超級300級別賽事點數分配，冠軍有7000分，亞軍5950，四強4900分。總獎金為21萬美元，單打冠軍可拿1萬5750美元，亞軍7980美元；雙打冠軍1萬6590美元，亞軍7980美元。首局林俊易展現世界排名前15高手的實力，在比賽中段開始發力拉開差距，一度取得17：8的領先，不過戚又仁也沒有繳械投降，在後緊追不捨，一度縮小分差到16：18，林俊易該局後段及時回穩，才以21：17先下一城。次局雙方打得更加膠著，林俊易一樣是在中段加壓，以21：13拿下冠軍，獲勝那一刻他興奮大吼振臂高呼。這是林俊易自年初的瑞士羽球公開賽後，再次拿到超級300賽冠軍，他目前生涯總共獲得11座男單冠軍，這是其第4座超級300賽的冠軍，也是首次在台北羽球公開賽奪冠。另外，林俊易在今年超級1000的馬來西亞羽球公開賽，以及澳洲羽球公開賽和韓國羽球公開賽兩個超級500賽也都打進4強，成績大爆發。