美選電視辯論倒數！川普不忘跑造勢　賀錦麗全國民調仍小贏川普

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▲賀錦麗及川普即將在10日時進行辯論。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選的第二場辯論下週將在費城舉行，這是民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）之間的第一次電視辯論，也是自拜登退選後最可能掀動選情的關鍵事件，因此格外受到外界關注。根據最新民調顯示，賀錦麗在全國支持率部分仍是小幅度領先川普，但在關鍵搖擺州上兩人不相上下。距離賀錦麗與川普的首場電視辯論只剩兩天，由於上一次電視辯論結果最終導致民主黨前總統候選人、現任總統拜登宣布放棄角逐連任，退出這場選戰，而第二次辯論又會對雙方支持度帶來何種影響也讓各界相當好奇。在《紐約時報》週六（7）公布的最新民調當中，賀錦麗在全國方面的支持率達49%，以3％的小幅度優勢贏過目前川普在全美的46%支持率，而在本屆大選的關鍵搖擺州方面，密西根州、威斯康辛州賀錦麗暫時領先2%，賓州差距更小僅領先1%，而內華達州、喬治亞州及亞利桑那州更是川賀兩人不相上下。辯論在即，《紐時》報導稱賀錦麗抵達費城匹茲堡一家飯店閉關5天潛心特訓，競選團隊找來前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）的長期智囊雷恩斯（Philippe Reines）扮演「川普替身」，還複製會場的舞台和電視台燈光，專注於模擬在短短2分鐘內給出清晰答覆，也應對各種川普可能在辯論期間發動的各種攻勢。儘管有部分人士認為，賀錦麗缺乏實戰經驗，過去對外公開演說表現也不亮眼，但早在拜登退選前，賀錦麗就已經開始為副總統辯論做準備，並非「橫空出世」的她在高強度準備下是否能和川普舌戰高下成為這次辯論的看點。川普則是採取一貫的「不特別準備」策略，把握所有時間全力衝刺在造勢活動上，川普在辯論場上向來依靠個人魅力，他認為自己並不需要花過多時間特別準備，還引用拳王泰森的名言，稱「每個人賽前都有一套計畫，直到他們臉上被打了一拳」，強調臨場反應才是取勝關鍵。川普也是第一次和賀錦麗進行公開辯論，此前他曾為了看賀錦麗在民主黨全代會的演說而中斷一場會議，同時川普也諷刺表示自己並沒有找人來模擬賀錦麗在辯論期間如何發動攻勢，根本不需要像對手那樣做練習，而是僅安排助理面對面提問。