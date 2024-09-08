荷蘭實況主來台灣住1年多！驚見半數人有「1壞習慣」：真的很噁心

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▲SivHD 早在2011年就開始進行網路活動，並在《英雄聯盟》實況界是傳奇人物。（圖／翻攝SivHD臉書）

▲在台灣生活，卻有一件事讓 SivHD 難以忍受，發文立刻引發共鳴。（圖／翻攝SivHD臉書）

傳奇實況主 SivHD 自去年5月來台灣長期居住，這期間他與許多台灣知名實況主見面互動，也出席了許多活動，1年半的時間也逐漸適應台灣生活。不過日前他終於忍不住點出台灣人「1習慣」太噁心，話題瞬間引爆共鳴。荷蘭籍實況主 SivHD 近期發文表示，自己來台灣將近一年半的時間，「每天醒來，我依然非常感恩，能夠在一個比我自己的國家好得多的地方醒來。這裡的人們非常友善，食物是最棒的，各種時尚設計得都很好，遊戲也隨處可見。這裡的人民非常聰明」，更表示這些內容都是發自內心的讚美。不過在台灣生活，卻有一件事讓 SivHD 難以忍受，那就是「」，貼文曝光後，瞬間引爆大票台灣人共鳴，紛紛回應「吃個東西嘖嘖嘖咂咂咂真的讓人倒胃口」、「我也挺疑惑的，最近去麥當勞吃東西，旁邊看起來應該是國中年紀左右的一群人，吃東西都嘴開開的」、「我也超討厭！為什麼吃東西會發出那麼大的聲音」、「我也真的不是很理解那一半的人，吃飯為什麼不可以閉上嘴」。隨後也有人笑稱，「可能是受街邊小吃的影響，習慣邊走邊吃邊聊天」、「為了向人們展示我嘴裡的食物很美味，兄弟」。SivHD本名Robbert van Eijndhoven，他是荷蘭籍實況主，早在2011年就開始進行網路活動，並在《英雄聯盟》實況界成為傳奇人物，靠著5時光杖勒布朗等趣味玩法影片走紅。目前他在Twitch直播平台累積了101.1萬追蹤粉絲，Youtube則有173萬訂閱者。早在2017年，他就曾來台灣發展，當時在麻吉大哥黃立成創立《英雄聯盟》戰隊Machi E-Sports中擔任合夥人。後來 SivHD 也一度返回荷蘭發展，到了去年4月又飛來台灣長期居住、工作，在台灣也有了合作的經紀公司。