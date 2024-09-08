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影／遊客太多擠爆！羅馬許願池擬採預約門票制　跟「許願一樣貴」

國際中心徐筱晴／綜合報導

▲位於義大利首都羅馬的許願池「特雷維噴泉」（Trevi Fountain）一直以來是當地十分著名的景點。（圖／美聯社／達志影像）
▲位於義大利首都羅馬的許願池「特雷維噴泉」（Trevi Fountain）一直以來是當地十分著名的景點。（圖／美聯社／達志影像）
位於義大利首都羅馬的許願池「特雷維噴泉」（Trevi Fountain）一直以來是當地十分著名的景點，不過隨著全球旅遊業復甦，旅客增加的同時也為當地帶來困擾，羅馬旅遊部門近日提出，將在特雷維噴泉實施預約和收費制度，向每名遊客收取2歐元（約台幣70元）的費用，以應對遊客過多問題。

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綜合媒體報導，許多遊客知道，未來要回到「永恆之城」的關鍵就是向特雷維噴泉丟一枚硬幣許願。特雷維噴泉是羅馬遊客最多的景點之一，每天都有大量遊客擠爆這座巴洛克風格的許願池自拍，並且按照習俗丟硬幣許願再遊羅馬。

儘管特雷維噴泉每年吸引上千萬遊客造訪，卻也出現不少亂象。主管業務包括旅遊的市議員歐諾拉多（Alessandro Onorato）便提出加收門票的計畫，向每位參觀特雷維噴泉的遊客，收取2歐元的門票，來管制爆炸性的旅遊人潮。

據草案，只有對踏上通往噴泉旁邊9級石階的人必須付門票之外，參觀特雷維噴泉之前還得先預約，有固定參觀的時段，且僅允許為數有限的人進入；俯瞰噴泉的廣場行人將不必付錢，預計從12月開始試營運。

儘管歐諾拉多的提案必須經過市議會審議才能生效，但羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）4日已經表態支持。嘉提葉里稱此措施為「一個非常具體的可能性」，並表示「特雷維噴泉的情況正變得技術上非常難以管理」。不過嘉提葉里向媒體表示，正在考慮對羅馬市民免費，而繳納的2歐元「差不多是人們丟進噴泉後許願的相同金額」。

歐諾拉多希望在試辦特雷維噴泉入場費的同時，通過預約系統和QR碼進行管理，以趕上2025聖禧年（2025 Jubilee Holy Year），並讓系統在明年春季上線運作。羅馬目前已開始就每25年一度的羅馬天主教活動聖禧年備戰，因為2025年預計將吸引3200萬遊客和朝聖者到訪羅馬。

歐諾拉多指出，這套系統除了控管旅客人數之外，也有助防止民眾在俯瞰噴泉的台階上吃東西與餵鴿，或者阻止遊客跳入效仿電影《生活的甜蜜》中，女主角安妮塔艾格寶（Anita Ekberg）跳入特雷維噴泉等違法行為。


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