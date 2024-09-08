徐小可直播4小時狂賺7位數！老公阿BEN忙宣傳　撒嬌：回來跟妳睡

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▲江坤俊不畏醜聞，為電商培訓直播教母KK出席活動。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲徐小可（右）、Makiyo（左）分享為孩子搬家的心情。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

電商培訓直播教母KK、藝人徐小可、Makiyo、外科名醫江坤俊今（8）日出席《破風者》全自媒體商務平台體記者會。徐小可透露，她一場直播差不多3、4個小時，可以賺到7位數字，「真的滿容易可以做到高收入！」目前定居台中的她也透露，老公阿BEN先前忙著在台北宣傳電影仍會當天來回，對她撒嬌：「我要回來跟妳睡。」KK老師被問及江坤俊醫師先前的緋聞，她透露之前都在忙於課程的籌備，真的不知道發生什麼事，「去聊工作都是很專業的，為社會大眾創造更多價值，這是我看到他優秀的地方。」她坦言，邀請江坤俊加入是希望對方能夠分享專業知識讓大家活用，尤其在跟醫師本人接觸後，更覺得江坤俊真的很專業。被問到是否在意直播主有醜聞？KK老師也強調：「直播要誠實、誠信，這方面我們把關很嚴格，像是我們的課程不浮誇，商品也要求直播主一定要試用，才能分享體驗感。」徐小可分享，雖然不覺得自己可以教什麼，但有在演藝圈22年的經驗可以分享，直播的收益非常驚人，她光是一場3、4小時的直播就能賺到7位數字，「很像波浪，有漲潮退潮。」Makiyo也透露，會來幫忙站台，是因為近來為了顧孩子，流失很多賺錢機會，直言：「直播幫很多家庭主婦找到方便的賺錢方法。」先前她為了孩子上學，搬家到台北市租房，雖然租金沒有到5萬，但也要3萬以上，她透露學區已經看好了，希望孩子能受日文、中文雙語教育，笑虧：「因為我自己中文不是很好，他用中文我也不知道他學的怎麼樣。」而徐小可也為了讓孩子專心唸書，定居在台中，雖然還沒有遷戶籍，但一家人的生活重心都已經在當地，她笑說，先前老公阿BEN在台北忙著宣傳電影，她怕對方太累，還問說：「要不要在台北睡一晚？」但阿BEN心繫家庭，立刻回答：「我要回來跟妳睡。」她強調雖然台北的家要出售，目前仍在等待有緣人，「希望對方喜歡這裡（舊家），不要嫌東嫌西，不要打掉十字架就好，價錢都好聊。」徐小可也坦言，通常談價格都是阿BEN在談，她開價還會被老公嗆：「妳在做慈善喔！」