U18亞青／裵燦昇對中華隊3.2局飆7K！韓國教練：選秀前關注度提升

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▲U18中華隊先發捕手江庭毅，化身「抗韓奇俠」，單場3打數都敲出安打，3局上的二壘安打尤為關鍵，讓中華隊最終靠著保送擠回重要1分。（圖／記者林柏年攝）

U18亞洲青棒錦標賽接近尾聲，無緣闖入冠軍戰的韓國，在今（8）日午間進行的季軍戰，靠著投手車輪戰封鎖，以及咸首好單場3安猛打賞的表現，以8：0大勝菲律賓，奪下隊史第4座U18亞青賽季軍。賽後總教練朴啟源接受訪問，坦言沒能進入冠軍戰確實有些可惜，同時透露，雖然中華隊、日本、韓國在超級循環賽都分別拿下1勝，但經由大會公佈台日韓的對戰優質率後，針對這次U18亞青賽事，朴啟源認為：「比賽有遇到日本、中華隊，其實包含韓國隊，感覺三隊的投手都相當優秀，透過這次比賽切磋，相信對於亞洲棒球來說非常有幫助。」另外，提到下週三即將進行的韓職選秀會，對於本次選手表現有沒有影響，朴啟源回應道：「，也有跟選手說，一定要好好表現，對於未來棒球生涯也很有幫助。」最後，。在超級循環賽交手日本時，先發投3局，僅被敲2安打，奪5次三振，無失分。朴啟源透露：「」根據外媒報導，本次U18亞青賽，韓國隊派出不少韓職選秀大會的樂透區人選出戰，包含投手鄭宇宙、丁炫瑀，都被認為是選秀前2順位的熱門人選。