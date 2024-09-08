U18亞青／裵燦昇對中華隊3.2局飆7K！韓國教練：選秀前關注度提升

U18亞洲青棒錦標賽接近尾聲，無緣闖入冠軍戰的韓國，在今（8）日午間進行的季軍戰，靠著投手車輪戰封鎖，以及咸首好單場3安猛打賞的表現，以8：0大勝菲律賓，奪下隊史第4座U18亞青賽季軍。賽後總教練朴啟源接受訪問，坦言沒能進入冠軍戰確實有些可惜，同時透露，這次代表隊當中，有非常多選手會參加下周的韓職選秀會，陣中左投裵燦昇對戰中華隊主投3.2局無失分，且飆出7次三振，在國內的關注度也因而上升。
稱讚台日韓實力相當 韓職選秀受牽動
雖然中華隊、日本、韓國在超級循環賽都分別拿下1勝，但經由大會公佈台日韓的對戰優質率後，韓國略遜於中華隊、日本，最終無緣冠軍戰。對此，朴啟源表示：「稍微有些可惜，三個國家的實力相當，沒有特別的誰強誰弱。」
針對這次U18亞青賽事，朴啟源認為：「比賽有遇到日本、中華隊，其實包含韓國隊，感覺三隊的投手都相當優秀，透過這次比賽切磋，相信對於亞洲棒球來說非常有幫助。」
另外，提到下週三即將進行的韓職選秀會，對於本次選手表現有沒有影響，朴啟源回應道：「其實代表隊當中，有非常多選手都會參加這次韓職選秀，而且被不少球隊看重，所以這次比賽對於選秀來說很重要，也有跟選手說，一定要好好表現，對於未來棒球生涯也很有幫助。」
對台打線飆7K 裵璨昇成焦點
最後，韓國總教練也特別提到陣中左投裵璨昇，他在預賽首戰交手中華隊時，後援登板投球，主投3.2局被敲3支安打，沒有失分，重點是飆出7次三振，讓中華隊後續沒辦法增添保險分。在超級循環賽交手日本時，先發投3局，僅被敲2安打，奪5次三振，無失分。
朴啟源透露：「他這次的表現很突出，所以受到韓國內部的關注，有韓職球隊也派團長、球探來看他。」根據外媒報導，本次U18亞青賽，韓國隊派出不少韓職選秀大會的樂透區人選出戰，包含投手鄭宇宙、丁炫瑀，都被認為是選秀前2順位的熱門人選。
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雖然中華隊、日本、韓國在超級循環賽都分別拿下1勝，但經由大會公佈台日韓的對戰優質率後，韓國略遜於中華隊、日本，最終無緣冠軍戰。對此，朴啟源表示：「稍微有些可惜，三個國家的實力相當，沒有特別的誰強誰弱。」
針對這次U18亞青賽事，朴啟源認為：「比賽有遇到日本、中華隊，其實包含韓國隊，感覺三隊的投手都相當優秀，透過這次比賽切磋，相信對於亞洲棒球來說非常有幫助。」
另外，提到下週三即將進行的韓職選秀會，對於本次選手表現有沒有影響，朴啟源回應道：「其實代表隊當中，有非常多選手都會參加這次韓職選秀，而且被不少球隊看重，所以這次比賽對於選秀來說很重要，也有跟選手說，一定要好好表現，對於未來棒球生涯也很有幫助。」
對台打線飆7K 裵璨昇成焦點
最後，韓國總教練也特別提到陣中左投裵璨昇，他在預賽首戰交手中華隊時，後援登板投球，主投3.2局被敲3支安打，沒有失分，重點是飆出7次三振，讓中華隊後續沒辦法增添保險分。在超級循環賽交手日本時，先發投3局，僅被敲2安打，奪5次三振，無失分。
朴啟源透露：「他這次的表現很突出，所以受到韓國內部的關注，有韓職球隊也派團長、球探來看他。」根據外媒報導，本次U18亞青賽，韓國隊派出不少韓職選秀大會的樂透區人選出戰，包含投手鄭宇宙、丁炫瑀，都被認為是選秀前2順位的熱門人選。