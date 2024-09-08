帶孫安佐遊日本曬全家福反挨轟　狄鶯護兒氣炸開嗆：他到底傷害誰

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▲見鄉民提到兒子孫安佐，狄鶯忍無可忍，直接跳腳反擊開嗆：「請問他到底傷害誰？！」（圖／狄鶯 臉書）

▲孫安佐自2018年被美國強制驅逐後，頻頻登上台灣的社會版、娛樂版，狄鶯、孫鵬夫妻倆一一幫愛子擺平風波。（圖／孫安佐IG）

資深藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐，自2018遭美國驅逐回台後，頻頻登上社會版、娛樂版版頭。近日，夫妻兩人不理會外界非議，與孫安佐、其表姐林沐希（艾莉兒）一起前往日本旅遊，還Po出一家人合照，不料卻吸引鄉民到貼文下狂酸，氣的狄鶯激動反擊：「請問他到底傷害誰？！」今（8）日稍早，狄鶯在臉書上曬出一家人前去日本遊玩的照片，全家福由孫鵬掌鏡自拍，狄鶯、孫安佐、林沐希則在後面開心的比出YA的手勢，同時狄鶯還曬出不少個人照、與丈夫孫鵬同框的雙人合照，看起來相當開心。熱愛分享心靈雞湯的她，也配文寫下聽聞股神巴菲特演講後的感悟，最後還強調：「愛我的人，跟我愛的人，全家出國玩狄姐很快樂唷！」不過此文一出，除了粉絲外也引來了不少鄉民前去留言，其中一位還直言諷刺狄鶯：「光會PO這些也什麼用，出來面對說說你寶貝兒子以後在社會上發生問題你怎麼處理？」相當疼愛兒子的狄鶯忍無可忍，直接跳腳反擊開嗆：「請問他到底傷害誰？！」雖然貼文下有不少粉絲幫腔，認為在他人全家旅遊、其樂融融的貼文下，留下此言相當失禮，不過更多人反而對狄鶯、孫鵬的護航行為有所不滿。上月中旬時，孫安佐受邀擔任真人秀《拳願之星》的評審，卻在現場與另一位評審韓森爆發衝突，他還上手掐住對方的脖子。而四月時，孫安佐疑似在泰國吸食大麻導致精神錯亂，赤裸上身闖入民宅露出臀部而被泰國警方逮捕，諸如此類的事件頻傳，更早回溯到孫安佐在美國學校中放話：「我要攻擊學校」，觸犯恐怖威脅罪被驅逐回台一事，均由狄鶯、孫鵬夫妻倆出手，為愛子擺平風波，也讓不少民眾對兩人的教育方式不敢恭維。