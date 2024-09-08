松菸也有Buffet吃到飽！gonna+地中海料理　中秋放題3小時抽機票

台北信義區松菸文創園區也有Buffet自助餐廳吃到飽！雄獅集團旗下餐飲品牌欣食旅gonna+進駐松菸生態池畔旁，得天獨厚的城市綠洲清幽環境，開吃爐烤澳洲肋眼和牛、香料豬肉捲，搭配有著酪梨、法蘿麥、羽衣甘藍等健康超級食物的地中海美食，而且寵物友善可落地，適逢中秋節大方放題3小時，再加碼抽獎「長榮航空美加不限航點雙人機票」。
gonna EAT升級「gonna+」，進駐台北信義區松菸文創園區生態池畔旁，新增逾30道的全新菜色及多款調酒。開幕適逢中秋節團圓時刻，打造「2024地中海超chill中秋派對」，主餐開吃精選澳洲和牛肋眼，爐火慢烤至外酥內嫩、鎖住鮮甜肉汁；選用上等活菌豬填捲茴香籽、迷迭香等香料成圓柱狀，「香料豬肉捲」置入烤箱慢火烤熟後、再將表面大火烤至金黃酥脆，肉香四溢。
只在派對才有的半自助餐semi-Buffet無限量供應地中海美食吃到飽，包括健康超級食物、爐烤蔬菜等沙拉區，還有手作方形羅馬Pizza、亞洲風炸春捲、優格燕麥炸雞等經典熱菜，及奇異果沙沙法國麵包、胡蘿蔔蛋糕等手作甜點及飲料區。還可額外加價享受Sangria調酒、紅白酒及啤酒無限暢飲。
早鳥優惠至9月10日，成人1680元、140cm以下孩童680元（100cm以下孩童免費）；而且寵物落地友善，每隻餐點加購價129元，9月16日晚上18:00-21:00、9月17日中午11:30-14:30與晚上18:00-21:00限量三場次放題3小時，每場席位有限，售完為止。而且凡派對用餐者，加碼再享抽獎「長榮航空美加不限航點雙人機票」。
並將於9月18日起，平日下午2點至5點提供「gonnaDrink 午後暢飲」專案，每人499+10%元，限時2小時可享紅酒、白酒、啤酒、調酒等，以杯換杯、無限暢飲；同時搭配85折優惠任點小盤菜。
另外，王品集團三大燒肉餐廳也推出中秋優惠，即日起至10月14日，「肉次方 燒肉放題」可用99元加購「日本廣島牡蠣」一份2顆，到「Oh my!原燒」和「金咕韓式原塊烤肉」能以199元分別吃到期間限定的海鮮拼盤「海味三王者（新鮮鮑魚、黑虎蝦和透抽）」和「蒜你厲害蝦爆海鮮（大蒜醬煮干貝、鮮蝦、花枝和蛤蠣）」；瘋美食會員在10月31日前，平日還能憑券用99元爽吃追加肉肉優惠，有機會吃到日本A5和牛肩小排、紐西蘭牛舌及安格斯牛翼板。
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只在派對才有的半自助餐semi-Buffet無限量供應地中海美食吃到飽，包括健康超級食物、爐烤蔬菜等沙拉區，還有手作方形羅馬Pizza、亞洲風炸春捲、優格燕麥炸雞等經典熱菜，及奇異果沙沙法國麵包、胡蘿蔔蛋糕等手作甜點及飲料區。還可額外加價享受Sangria調酒、紅白酒及啤酒無限暢飲。
早鳥優惠至9月10日，成人1680元、140cm以下孩童680元（100cm以下孩童免費）；而且寵物落地友善，每隻餐點加購價129元，9月16日晚上18:00-21:00、9月17日中午11:30-14:30與晚上18:00-21:00限量三場次放題3小時，每場席位有限，售完為止。而且凡派對用餐者，加碼再享抽獎「長榮航空美加不限航點雙人機票」。
並將於9月18日起，平日下午2點至5點提供「gonnaDrink 午後暢飲」專案，每人499+10%元，限時2小時可享紅酒、白酒、啤酒、調酒等，以杯換杯、無限暢飲；同時搭配85折優惠任點小盤菜。
另外，王品集團三大燒肉餐廳也推出中秋優惠，即日起至10月14日，「肉次方 燒肉放題」可用99元加購「日本廣島牡蠣」一份2顆，到「Oh my!原燒」和「金咕韓式原塊烤肉」能以199元分別吃到期間限定的海鮮拼盤「海味三王者（新鮮鮑魚、黑虎蝦和透抽）」和「蒜你厲害蝦爆海鮮（大蒜醬煮干貝、鮮蝦、花枝和蛤蠣）」；瘋美食會員在10月31日前，平日還能憑券用99元爽吃追加肉肉優惠，有機會吃到日本A5和牛肩小排、紐西蘭牛舌及安格斯牛翼板。