松菸也有Buffet吃到飽！gonna+地中海料理　中秋放題3小時抽機票

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲gonna+重現義大利名菜「香料豬肉捲」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲gonna+推出「2024地中海超chill中秋派對」，無限量供應地中海美食吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「爐烤澳洲和牛肋眼」軟嫩好入口。（圖／記者蕭涵云攝）

▲松菸gonna+首次舉辦超chill派對，現切爐烤和牛搭配地中海料理吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）

▲松菸gonna+室內空間是於歷史建築「機械修理廠」既有木造結構為基礎，加入大量金屬建材、開放式廚房、T型展台營造舒適開闊的用餐空間。（圖／記者蕭涵云攝）

▲gonna+不只寵物友善，空間寬敞還可落地，室外生態池旁也能開心活動。（圖／記者蕭涵云攝）

▲gonna+擅長健康地中海美食，也有炙燒海蝦羽衣甘藍、超級食物沙拉等單點菜色。（圖／記者蕭涵云攝）

▲大片玻璃窗的通透視野，引入陽光很Chill。（圖／記者蕭涵云攝）

▲王品集團三大燒肉餐廳也有中秋優惠爽吃肉。（圖／王品集團提供）

台北信義區松菸文創園區也有Buffet自助餐廳吃到飽！雄獅集團旗下餐飲品牌欣食旅gonna+進駐松菸生態池畔旁，得天獨厚的城市綠洲清幽環境，開吃爐烤澳洲肋眼和牛、香料豬肉捲，搭配有著酪梨、法蘿麥、羽衣甘藍等健康超級食物的地中海美食，而且寵物友善可落地，適逢中秋節大方放題3小時，再加碼抽獎「長榮航空美加不限航點雙人機票」。gonna EAT升級「gonna+」，進駐台北信義區松菸文創園區生態池畔旁，新增逾30道的全新菜色及多款調酒。開幕適逢中秋節團圓時刻，打造「2024地中海超chill中秋派對」，主餐開吃精選澳洲和牛肋眼，爐火慢烤至外酥內嫩、鎖住鮮甜肉汁；選用上等活菌豬填捲茴香籽、迷迭香等香料成圓柱狀，「香料豬肉捲」置入烤箱慢火烤熟後、再將表面大火烤至金黃酥脆，肉香四溢。只在派對才有的半自助餐semi-Buffet無限量供應地中海美食吃到飽，包括健康超級食物、爐烤蔬菜等沙拉區，還有手作方形羅馬Pizza、亞洲風炸春捲、優格燕麥炸雞等經典熱菜，及奇異果沙沙法國麵包、胡蘿蔔蛋糕等手作甜點及飲料區。還可額外加價享受Sangria調酒、紅白酒及啤酒無限暢飲。早鳥優惠至9月10日，成人1680元、140cm以下孩童680元（100cm以下孩童免費）；而且寵物落地友善，每隻餐點加購價129元，9月16日晚上18:00-21:00、9月17日中午11:30-14:30與晚上18:00-21:00限量三場次放題3小時，每場席位有限，售完為止。而且凡派對用餐者，加碼再享抽獎「長榮航空美加不限航點雙人機票」。並將於9月18日起，平日下午2點至5點提供「gonnaDrink 午後暢飲」專案，每人499+10%元，限時2小時可享紅酒、白酒、啤酒、調酒等，以杯換杯、無限暢飲；同時搭配85折優惠任點小盤菜。另外，王品集團三大燒肉餐廳也推出中秋優惠，即日起至10月14日，「肉次方 燒肉放題」可用99元加購「日本廣島牡蠣」一份2顆，到「Oh my!原燒」和「金咕韓式原塊烤肉」能以199元分別吃到期間限定的海鮮拼盤「海味三王者（新鮮鮑魚、黑虎蝦和透抽）」和「蒜你厲害蝦爆海鮮（大蒜醬煮干貝、鮮蝦、花枝和蛤蠣）」；瘋美食會員在10月31日前，平日還能憑券用99元爽吃追加肉肉優惠，有機會吃到日本A5和牛肩小排、紐西蘭牛舌及安格斯牛翼板。