林俊易今年大爆發！今年目標挑戰年終總決賽　盼林丹「指點幾招」

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台灣「左手重砲」林俊易在2024 BWF超級300級台北羽球公開賽男單冠軍戰，以2：0擊敗同胞好手戚又仁，首度拿下生涯台北公開賽冠軍。今年從年初的馬來西亞公開賽開始，他的成績就突飛猛進，如今世界排名衝到第13，還有機會再突破。林俊易透露之後希望能夠打進BWF年終總決賽，挑戰首次進入這個高級別的殿堂。他的下一站是前往澳門挑戰林丹盃，這位台灣好手也希望能有機會能和偶像林丹請教幾招。這一場比賽是本屆台北羽球公開賽男單賽事的最後一戰，林俊易經過兩局激戰，成功壓制戚又仁摘下冠軍，奪得生涯在台北賽的首冠，也是第4座超級300賽的冠軍，繼今年瑞士公開賽之後，再奪該級別的冠軍。談到4次在超級300賽奪冠的心情，林俊易分享前幾次捧盃當下心情：他說2019年的美國公開賽就是純粹的開心，因為是第一次拿；到泰國時就有些不一樣了，因為遇到很多高級別選手，因此很肯定自己的發揮；瑞士公開賽則是學到在比賽中進行不一樣的調整，在逆境中求生；這一次在台北和在瑞士也是類似的感覺，關關難過關關過。林俊易今年成績很突出，在超級1000的馬來西亞羽球公開賽，以及澳洲羽球公開賽和韓國羽球公開賽兩個超級500賽都打進4強，成績呈現一個爆發的趨勢，很有機會將自己的排名和成就突破到另一個層次。對於「成為誰的接班人」的話題，林俊易並不熱衷，他只想做好自己，受訪時也透露今年成績的突破主要在於「更融入到比賽之中」，去思考遇到的難關，並嘗試臨場解決問題。而對於今年給自己設下的目標，他說希望能夠提高世界排名，盼能闖進年終總決賽。「我有很多高級別的比賽都沒有打過，像是奧運、世錦賽等等，總決賽也是，所以希望能進去看看。」林俊易下一站是要去澳門打林丹盃，他說選擇打哪一項比賽沒差，主要是希望「能夠去見偶像，並和他請教一些問題」，以此來精進自己。林俊易之前曾在湯姆斯盃見過林丹，不過還沒有機會和他互動，這次被林丹盃邀請，同為左手將的他有機會請益，說不定能就此找到突破的竅門。