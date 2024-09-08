李哲輝／楊博軒台北羽球公開賽男雙奪冠！激情慶祝　抱回52萬獎金

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2024 BWF超級300級台北羽球公開賽今（7）日進行男雙冠軍戰，兩組頂尖台灣組合交手，李哲輝／楊博軒經過2局激戰以21：7、25：23擊敗江建葦／吳軒毅奪冠，也是今年的第2座冠軍，帶回1萬6590美元冠軍獎金（約合台幣52.9萬元）。李哲輝／楊博軒合拍後拿過4座冠軍，300等級的賽事包括2023韓國羽球大師賽和2024德國羽球公開賽，今年他們成績有大突破，超級750的法國羽球公開賽打進決賽，超級750的日本羽球公開賽打進4強，超級1000的全英羽球公開賽則殺進4強。今天兩組地主組合廝殺，李哲輝／楊博軒首局打出懸殊的21：7，次局激戰膠著，但在關鍵分得把握上，還是他們更勝一籌，最終在23：23之後連得2分，以25：23驚險奪冠。賽後兩人興奮慶祝，相當開心，能夠如願在家鄉捧盃。今天是台北羽球公開賽最後一日賽事，我國在5個項目中有3項有機會爭冠，分別是男雙的戚又仁、林俊易，男雙的李哲輝／楊博軒、江建葦／吳軒毅，以及混雙的楊博軒／胡綾芳。稍早楊博軒／胡綾芳拿下亞軍，而林俊易則擊敗戚又仁奪冠。本屆台北羽球公開賽，依據BWF積分排名系統中的世界巡迴賽超級300級別賽事點數分配，冠軍有7000分，亞軍5950，四強4900分。總獎金為21萬美元，單打冠軍可拿1萬5750美元，亞軍7980美元；雙打冠軍1萬6590美元，亞軍7980美元。