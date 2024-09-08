獨居長輩慘況！遺產被「地面師」盯上或充公　地政士曝2招可自保

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▲長輩可以透過「生前贈與」，以每年244萬免稅額送給晚輩，搭配「信託」防範遭棄養，但要留意土增稅等問題。（示意圖／pexels）

▲利用遺囑指定死後受贈人稱作「遺贈」，進行公證後具有法律效力，長輩在生前還可隨時更改遺囑內容。（示意圖／pexels）

台灣少子化趨勢不變，不少人面臨遺產後繼無人，近期還出現台版地面師，專門鎖定獨居長輩，偽造假遺囑，並請律師公證造假，詐得遺產破億元。金門地政士事務所地政士林怡接受《NOWnews》訪問表示，「無後長輩防範地面師或擔憂無繼承人導致死後財產充公，可以透過『生前贈與』、『遺贈』二種方式，指定繼承人，讓生前意志延續。」「地面師」一詞源自日本，原指專門冒充土地或房產所有者進行詐騙的人。北檢日前獲報，查到詐團鎖定獨居長輩，涉案人員包括中山分局員警、蔡姓律師、多名里長、戶政人員等，入侵死者住宅、偽造遺囑，並透過律師公證，取得大台北區域房產、存款等遺產，不法所得破億元。林怡表示，無後長輩想要防範「地面師」，或擔憂死後遺產無人繼承，被國家充公，最佳方式就是提早選定繼承人，在生前就進行「贈與」，當然，長輩一定會擔憂「贈與」後會被棄養，所以只要搭配「信託」，在生前仍有不動產的操控權，直至死後，被贈與人才能完全取得財產操控權，這樣就不用擔心發生問題。她說明，「贈與」每人每年有244萬免稅額，可合法避開贈與稅，採「逐年贈與」直至全部移轉完畢，至於「信託」就可以將管理處分權掌握在自己手上，無論受贈人想進行轉售、增貸、轉售等行為，都必須經過自己同意。不過，「贈與」除了贈與稅，也要留意「土增稅」等費用問題。林怡指出，如果想在死後，讓指定人選繼承遺產，由於無後並非法律意義上的繼承，也被稱作「遺贈」。「遺贈」就是遺囑的一種，就是立下遺囑，將財產指定給某人，這樣的狀況下，扣除遺產稅後，剩下就是指定繼承人取得。最後，她特別提醒，如果打算採「遺贈」方式指定繼承人，一定要「公證遺囑」，可尋求民間或法院公證人進行，而遺囑隨時可更改內容，法律效力以最後一份為準，相較生前贈與，對於財產更具掌控權。