文華東方青隅Diptyque「探秘自然」下午茶！珊瑚、睡蓮香氛竟能吃

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▲最上層優雅躺著一朵睡蓮、一顆貝殼，都是「探秘自然」下午茶可以吃的美點。（圖／記者蕭涵云攝）

▲中層餐點的巧思圍繞海洋、森林等自然元素。（圖／記者蕭涵云攝）

▲鹹點則選用健康清爽的食材，點綴鹹鮮滋味。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「雞肉慕斯檸香杯」滑嫩好入口。（圖／記者蕭涵云攝）

▲文華東方青隅美味的綜合英式司康也不能錯過。（圖／記者蕭涵云攝）

▲文華東方青隅巧手將Diptyque香氛化作「探秘自然」下午茶。（圖／記者蕭涵云攝）

▲PASTAIO「解構蛋黃酥gelato」每份120元。（圖／PASTAIO提供）

▲PASTAIO中秋限定「the bear烤牛肉三明治」每份360元。（圖／PASTAIO提供）

浪漫下午茶又有新作！台北文華東方酒店「青隅」跨界聯名法國藝術香氛品牌Diptyque，引領大家「探秘自然」，行政主廚馮俊傑與行政西點主廚趙崇曦以「Les Essences de Diptyque」淡香精系列為主題，將「珊瑚、珍珠母貝、樹皮、睡蓮和沙漠玫瑰」的嗅覺篇章，轉化為迷人雅緻的美點，遊走味蕾，一嚐自然詩意的美妙滋味。本次由主廚、調香師與插畫家偕同創作的「探秘自然」下午茶饗宴，譜出向自然致敬的協奏曲，歌頌五種自然瑰寶。台北文華東方酒店行政主廚馮俊傑與行政西點主廚趙崇曦發揮巧思，以Diptyque嶄新「Les Essences de Diptyque」淡香精系列為主題，將自然秘境中「珊瑚、珍珠母貝、樹皮、睡蓮和沙漠玫瑰」的嗅覺藝術篇章，轉化為迷人雅緻的美點。品嚐之前，先從聞香「Les Essences de Diptyque」淡香精系列揭開序曲，將心神沉浸在自然瑰境中。先入眼簾的，是午茶頂層一朵主廚巧手織畫巧克力睡蓮的還點綴著晶瑩水珠，內藏清亮酸甜的糖漬薄荷青蘋果内餡，添以柔潤的香草奶油鑲入鬆軟抹茶塔殼中，優雅呼應淡香精「LILYPHÉA睡蓮粼波」；而閃映珍珠母貝般燦亮光彩的，以銀色外層包覆煙燻巧克力甘納許及糖漬芒果揉和粉紅胡椒的內裡，一口咬下鬆軟的杏仁蛋糕還有堅果氣息，呼應淡香精「LUNAMARIS潮汐月瑩」。中層以點綴珊瑚的黑色晶球重現Diptyque訂製香水瓶蓋造型，獨特海鹽慕斯結合糖漬柑橘蜜香，搭配洋溢玫瑰芬芳的瑪德蓮蛋糕，呼應淡香精「CORAIL OSCURO幽影珊瑚」；而「」則以森林樹木之姿呼應淡香精「BOIS CORSÉ撫木之息」，在法式閃電泡芙上覆蓋琥珀晶透的威士忌果凍片、並以黑咖啡奶油與焦糖榛果醬點綴著刻畫樹皮紋理的黑巧克力片。而呼應淡香精「ROSE ROCHE灼地玫瑰」的，以岩晶線條的白巧克力片，揉和茉莉花奶油、檸檬醬與柚子蛋糕，清香餘韻淡雅。鹹點則延續自然瑰寶意涵精選藜麥、青蘆筍等健康清爽的食材，搭配以黑松露、鮭魚卵與干貝等鮮美元素，打造；濃郁滋味的，搭配溫潤口感的洋芋泥與蘑菇醬，入口即化；以清澈雞肉澄清湯基底搭配舒肥後的彈嫩雞胸肉、健康藜麥與檸檬果凍，並以魚子醬提升鹹鮮，爽口鹹香。「探秘自然」經典下午茶每套1580元＋10%，含精選甜點及鹹點、綜合英式司康餅與自製果醬，特選茶品或咖啡。另附Diptyque淡香精2ml、「聖日爾曼大道34號」香氛筆記本及回櫃卡贈品；香檳下午茶每套2380元+10%享受上述經典組合及單杯精選香檳、再贈皮製行李吊牌。而招牌魚子醬下午茶每套4280元+10%，更吃得到魚子醬15克搭配法式小圓薄餅及配料。另外，主打新鮮製作義大利麵及創意義式美饌的PASTAIO，中秋節於9月14日至9月22日推出期間限定「the bear烤牛肉三明治」，重現美劇《大熊餐廳》中「義大利烤牛肉三明治（Italian Beef Sandwich）」，特製義式軟包夾進燉煮入味的牛肉、搭配烤甜椒與醃漬辣椒，濃郁香醇；「解構蛋黃酥gelato」則以金沙鹹蛋黃與萬丹紅豆牛奶二種口味gelato雙拼，帶來熟悉團圓味道的另一種詮釋。