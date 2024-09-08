禾浩辰生日放閃女友！甜摟吳品潔「想親又親不到」互動甜炸

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲禾浩辰（右）甜摟吳品潔放閃。（圖／翻攝自禾浩辰IG）

▲禾浩辰和星友們一起慶生。（圖／翻攝自禾浩辰臉書）

禾浩辰本月7日迎來34歲生日，他在IG連發多張與好友的慶生照，最後一張甜摟同為演員的女友吳品潔，畫面中吳品潔想親他，禾浩辰作勢抬頭讓她親不到，俏皮互動甜炸。禾浩辰2014年以九把刀電影《等一個人咖啡》踏入演藝圈，後來也參演多部偶像劇，近年也參與許多綜藝節目錄製，人氣攀升。禾浩辰和吳品潔因合作戲劇《你有念大學嗎？》相識相戀，去年8月兩人大方認愛，但一直都很低調，昨（7）日是禾浩辰34歲生日，他在IG連發多張慶生照，寫下「LOVE PEACE HAPPY BIRTHDAY.」照片中有柯震東、蔡昌憲、宋芸樺、蔡凡熙等人，吳品潔則在他身旁，結果滑到最後一張，禾浩辰緊摟吳品潔，兩人還做怪表情，粉絲都被他突如其來的放閃嚇到，「哇！太突然，以前怎麼都不閃」、「這篇文是白色的」、「最後一張一片空白欸」。禾浩辰曾分享，媽媽給吳品潔很高的評價，因為吳品潔每次吃媽媽做的菜時，都會吃得津津有味，讓做菜的人看了都覺得很幸福，禾浩辰說，「她（吳品潔）是那種食物會一直吃，不會小口小口吃，滿適合當吃播的，有時候會覺得，她的食量是不是比我好。」禾浩辰還說自己「撿到寶」，女友會吃身材又好。