全球第一個「兆」級美元富豪會是誰？黃仁勳、馬斯克登榜時間曝

我是廣告 請繼續往下閱讀

全球億萬富豪馬斯克（Elon Musk）受惠今年7月特斯拉股價飆升，擠下亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），再度榮登世界首富寶座，而根據最新一份報告預測，全球第一個身家晉升「兆」級的富豪可能就是馬斯克，若以財富年均增長率110%推算，他有望在2027年成為1兆美元富翁，而輝達執行長黃仁勳則可能在2028年同樣登榜。美國財經媒體《CNBC》報導指出，來自 Informa Connect Academy 的最新報告預測，若依照財富年均增長率來做預測，擁有2510億美元（約新台幣8兆元）身家的馬斯克若以110%的速度增長，最快將在2027年成為全球第一個身家上兆美元的大富豪。報告也指出，第二位登上兆級富豪榜的人是印度阿達尼集團創辦人阿達尼（Gautam Adani），阿達尼集團旗下公司在印度坐擁龐大的業務，包括港口、機場、電力、能源和高速公路等多個領域，若這名印度首富身家維持123%的年增率，他將在2028年成為第二個兆級富翁。而在過去五年之內，以身家30億美元（約新台幣960億元）飆升至超過900億美元（約新台幣2.9兆元）的輝達執行長黃仁勳，若按報告內以每年112%的增長速度計算，同樣也會在2028年登上1兆美元富豪榜單。該份研究數據當中，不少現在看來坐擁大筆資產的富豪升格的速度卻沒這麼快，例如現在全球第二大富豪、擁有2000億美元資產的貝佐斯（Jeff Bezos），預計要到2036年才能成為兆級富翁，排名第12，谷歌（Google）創始人拉里‧佩奇（Larry Page）和謝爾蓋‧布林（Sergey Brin）同樣也要等12年才能升格兆級富翁。按照美國投資網站Investopedia的說法，「1兆美元」光是用數字表示就是「1,000,000,000,000美元」，實際上這筆資產還足以買下埃克森美孚（ExxonMobil）、麥當勞（McDonald’s）以及可口可樂Coca-Cola（KO）所有的股份，且會剩下幾百萬美元。