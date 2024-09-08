河智苑太敬業！拍戲時曾「頸椎骨折」差點送命　驚險過程嚇壞粉絲

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲河智苑登上綜藝節目按摩之路，與主持人一起前往泰國體驗當地的按摩文化時，還直言「自己沒有按摩就會活不下去」。（圖／hajiwon1023 IG）

▲河智苑的綜藝片段曝光後也意外掀起「演員安全」的討論，雖說拍攝受傷在所難免，但影迷們還是希望能率先保障演員的安全問題。（圖／愛奇藝國際站）

南韓收視女王河智苑，早年出演《黃真伊》、《秘密花園》、《奇皇后》等紅極一時的電視劇，為她打下了良好的觀眾緣，各種戲路都能完美消化的她有著「變色龍」的稱號。熱愛演戲的河智苑也相當敬業，不過正因如此，她曾為了拍片，在動作戲的排練過程中發生意外，導致頸椎骨折差點送命。日前，河智苑登上綜藝節目《按摩之路》，與主持人一起前往泰國體驗當地的按摩文化。在節目中，河智苑也分享自己熱愛按摩一事，更直言「沒有按摩就會活不下去」，乍聽之下過於誇張，但沒想到竟是演員這份職業給她帶來的職業傷害，才導致她愛上按摩。談到愛上按摩的契機，河智苑也分享之所以沉迷按摩，與自己拍戲的歷經息息相關，在某次拍攝時由於劇情需要騎摩托車，不會騎車的她在練習的過程中錯過轉彎時機，不慎摔倒，整個人被車子卡住受傷。後來拍攝電影時，某次練習摔跤的動作卻意外造成頸椎骨折，險些沒命。如今想來仍然心有餘悸的她忍不住慶幸，當時斷裂的骨頭還好沒有刺到神經，其他骨頭也有支撐住，才沒有致命。事故發生後，河智苑才開始四處尋找按摩店，幫助身體好好復健與休養。河智苑《按摩之路》的片段曝光後也意外掀起「演員安全」的討論，不只河智苑在演戲的過程中遭遇人身事故，朴寶劍、韓韶禧、呂珍九、李昇基、宋仲基等知名演員也都有在拍攝的過程中受過傷。為了讓影視作品有著更真實、完美的還原與呈現，不少演員們也付出了極大的代價，更有人造成永久性的傷害，雖說拍攝受傷在所難免，但影迷們還是希望能率先保障演員的安全問題。