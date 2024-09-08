李洋特別感謝戴資穎和周天成　退役之後想騎自行車去環島、看NBA

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台灣羽球金牌名將李洋在巴黎奧運後宣布退役，今（8）日在台北小巨蛋舉辦退役儀式，除了感性致謝家人、搭檔、團隊夥伴、球迷以及所有幫助過他的人之外，他也提及自己退役後想要做的事。李洋說，他一直很想騎自行車環島、走走看看，體驗寶島之美；另外就是去美國近距離看一場NBA比賽。李洋在奧運之後急流勇退，宣布將在年底年終總決賽後告別球場，今天在台北羽球公開賽上他出席為他舉辦的退役儀式。對此他感性地表示：「台灣羽球選手過去沒有過（退役儀式），很高興讓這件事完成，本來以為小戴會先。我很感謝周天成、戴資穎、李勝木、蔡佳欣這些前輩在前面，讓國人看到羽毛球的樂趣。」至於退役後要做什麼？李洋曾說過他想用不同身分為羽球做一些事，盡自己的一份心力推廣羽球，也將回國立體大任教，開啟生涯職涯的另一階段，實現別的目標和夢想。至於比較生活層面的，他也分享自己的一些小心願：環島和看NBA。「能用自行車環島踏上台灣每一塊土地，對我來說意義重大。」李洋說自己過去由於是選手身分，所以可能比較多顧慮，但退役之後他確實想到台灣四處看看。另外李洋也說自己很喜歡看NBA，想親臨美國現場看NBA比賽，他也笑說：「希望能多花一點經費坐前面一點，好好享受不同運動的樂趣。」而這一次奧運是否有見到NBA球員，李洋表示他蠻常看馬刺比賽的，本來想看看能否遇到Victor Wembanyama要簽名，可惜未能如願。