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吳姍儒二寶誕生！吳宗憲牌打一半急衝醫院　淚喊「很像她媽媽」

記者施以慧／綜合報導

▲▲吳姍儒（左）今（8）日宣布順產1女，讓吳姍儒的老爸吳宗憲（右）打牌打到一半直衝醫院看外孫女，更感動直呼：「很像她媽媽小時候。」（圖／中天提供）
▲▲吳姍儒（左）今（8）日宣布順產1女，讓吳姍儒的老爸吳宗憲（右）打牌打到一半直衝醫院看外孫女，更感動直呼：「很像她媽媽小時候。」（圖／中天提供）
星二代吳姍儒（Sandy）今（8）日曝光喜訊，宣布自己平安產下1女「蒔五」，更開心在社群上表態：「她帶來的小小的驚喜和感動都難以預期，但她大大的穩定感與鼓勵的確讓我們深深感謝。」對此，吳姍儒的巨星老爸吳宗憲對外透露，外孫女是昨天晚上出生，當時他正在打牌，在獲得女兒順產的消息後立刻趕往醫院，並直呼蒔五相當可愛。

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吳宗憲嗨翻喊：健康就好　曝當時牌打到一半

吳宗憲曝光當天見到外孫女的情景，笑稱當時自己正在打牌，接到訊息才馬上前往醫院，更提起自己現在不只有外孫，又多了外孫女，對此非常感恩：「開心之餘也心存感恩，能夠健健康康就OK啦！哈利路亞。小小豆苗，Sandy媽咪拼個你死我活，才把小寶貝帶到人世間，長大一定要好好孝順媽咪喔！」

▲吳姍儒順利生下女兒，晉升二寶媽。（圖／IG sandywis）
▲吳姍儒順利生下女兒，晉升二寶媽。（圖／IG sandywis）
吳宗憲更感動表示外孫女和女兒長得如出一徹：「蒔五很可愛；小小一隻，很像她媽媽小時候的樣子，看得出來也是一個超級美人胚！阿公歡迎妳，阿公最愛妳。」

吳姍儒成二寶媽　1子1女取名初一蒔五

事實上，吳姍儒與帥尪王陽開過去愛情長跑5年，兩人也在外界的祝福下於2022年步入婚姻，並在去年3月生下1子「Mason小初一」，如今又多了女兒「蒔五」，吳姍儒也在臉書上文感嘆：「初一蒔五，都是滿月。祝福你們一生都豐盛圓滿而富足光亮。但爸爸媽媽會用盡全力記得：你們像月亮；初一十五不一樣。」


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