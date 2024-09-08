當柯文哲閉關修煉　白議員嗆民進黨：怕三小朋友啦！

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民眾黨主席柯文哲因京華城案涉貪遭羈押禁見，對此民眾黨定調是司法迫害，今（8）日於立院旁集結聲援，對此議員張雪如致詞時表示，過去民眾黨率領候選人到彰化玻璃廟發誓，不收黑心錢、不收紅包、不賣官等，當時柯稱這不是民代應該做的嗎？因此自己打死不信柯貪污，更稱柯現在有如是在武林閉關，那就在裡面好好休息、好好睡，相信出來後一定有更不同的視野，怒嗆民進黨「是在怕三小朋友！把阿北還給我！」張雪如表示，看到柯文哲遭羈押禁見自己心情沈重，在看守所外頭心想雖不能陪他，但心與他同在，而過去父親在她7歲時就從政，自己則是做了6屆的議員，沒辦法接受藍綠，認為都是妖魔鬼怪，直到柯文哲找上門要求入黨。張雪如說，當時自己只有一個要求，就是希望民眾黨候選人到彰化玻璃廟發誓，不收黑心錢、不收紅包、不賣官等，當時柯稱這不是民代應該做的嗎？因此打死不信柯有貪污，怒嗆藍綠「敢去發誓嗎？」張雪如指出，這是一場長期抗戰，這幾天議會開議，有民進黨議員透露黨內實在太扯了，而國民黨議員則加油打氣，稱若民眾黨倒了國民黨也要倒了，怒嗆民進黨「是在怕三小朋友！」現在自己把主席當作是閉關修煉，那就在裡面好好休息、好好睡覺，相信出來後一定會有不同的視野，最後高喊「打倒民進黨，把阿北還給我！」