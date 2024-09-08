日團Klang Ruler來台！北流嗨唱「黑色餅乾」　點名想見徐若瑄

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▲Klang Ruler來台去了不少地方，還表示想去嚐鮮各種台灣美食。（圖／台北流行音樂中心 提供）

2024台北最強音樂節「JAM JAM ASIA」於昨（7）日在北流登場，接續前一天超過20多組來自亞洲各地音樂人齊聚，今（8）日率先登場的日本電氣樂團Klang Ruler，他們除了帶來他們今年發行的首張專輯〈Space Age〉的精彩曲目外，更特別在台首唱徐若瑄「黑色餅乾」這首別具意義的〈Timing〉與台灣樂迷「結緣」，熟悉旋律配上電子編曲，掀起全場樂迷大合唱。事實上，Klang Ruler因兩年前翻唱徐若瑄所屬的日團「黑色餅乾」在1998年熱賣單曲〈Timing〉一炮而紅，當時僅短短 4 個月就在社群平台上締造了總播放次數超過20億次的驚人成績，讓他們成為首組連續6週拿下榜單冠軍的藝人，而這段翻唱也間接促成了黑色餅乾睽違23年後的重組，也讓Klang Ruler因為徐若瑄的緣故，牽起了與台灣樂壇的緣分！Klang Ruler這次也在演出上特別選唱了徐若瑄的〈Timing〉，他們表示這首歌在日本也相當多人認識，徐若瑄在台灣也很有名氣，特別選她的歌唱給台灣的粉絲聽，只有在電視上看過徐若瑄的他們，也表示：「一直很想見見徐若瑄本人。」Klang Ruler在演出前一天抵達台灣，男主唱Yonkey表示有去拜訪了朋友介紹的服飾店，女主唱Chihiro Yasuda也趁機朝聖了在IG上追蹤已久的古著店，並逛了飯店附近的百貨，品嚐台灣美食。談起對台北的印象，Chihiro Yasuda很喜歡西門町的古著店，讓她逛的很過癮。Yonkey則疑似是在品嚐過牛肉麵後，對台灣小吃燃起興趣，詢問媒體詢問有什麼推薦的美食，沒想到在場記者紛紛推薦他去吃小籠包。幾人被問到想要拜訪哪些景點？Chihiro Yasuda說想去九份看看，因為是電影《神隱少女》的取景參考，其他團員們則想去台灣知名的夜市看看。