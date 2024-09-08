希望如何被人們記住？李洋：我天賦沒那麼好，上了場總是拚盡全力

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣金牌名將李洋今（8）日在台北小巨蛋舉辦溫馨退役儀式，上千名球迷到場見證，平時樂觀、總是帶著笑容的李洋，也難得在這感性的一刻落下男兒淚。他生涯打球都很拚，多次飛撲救球被剪進BWF影片之中，當年為了拚上甲組也使盡全力，當回首這些走過的路，他說：「我的天賦不是那麼好，上了場總是拚盡全力，將自己能做到的做到最好。」今天這一場溫馨的退役儀式，現場氛圍完全能夠感受到現場球迷心中的不捨，李洋的一舉一動都被報以熱烈的歡呼和掌聲，足見在台灣球迷心中，這位男雙悍將有多麼受喜愛。李洋被這樣的情緒感染，在退役儀式中數次落淚哽咽，一度完全說不上話，他說：「情緒是累積上來的，一開始感覺像是同學會，直到看了影片，我才意識到：『對，現在是最後一刻了，未來沒什麼機會再站上球場。』感謝多年來付出的自己，給了大家這些畫面。」當現場媒體問李洋未來希望別人怎麼記住自己時，李洋感性地表示，「我的天賦不是那麼好，上了場就是拚盡全力，將自己能做到的做到最好，我希望大家討論到我時，能讓更多人看到台灣，讓羽球運動更輝煌。」李洋和王齊麟兩度在奧運上奪金，而且面對的都是最困難的賽程，面對所有的不看好，他們最終用成績粉碎質疑、確立「麟洋配」的歷史地位。李洋說，希望未來當人們講起「李洋」時，能同時想到台灣男雙很強。