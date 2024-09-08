Energy高雄開唱第二天落淚！Toro紅眼眶認：不快樂　感性告白阿弟

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▲台灣男團Energy於7、8日在高雄巨蛋一連展開兩場「一觸即發」演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲Energy嗨唱經典歌曲〈放手〉。（圖／相信音樂提供）

台灣男團Energy於7、8日在高雄巨蛋一連展開兩場「一觸即發」演唱會，今（8）日進入第二天，歌迷們的熱情讓書偉、阿弟忍不住感動落淚，Toro更難得吐露心裡話，透露復出後自己沒有很開心，感性告白阿弟，坤達也坦言，成員們期許每一場演唱會都越來越好，「像昨天開演唱會到滿晚，希望把最好的一面帶給大家。」今日演唱會上寵粉的Energy給滿驚喜，唱到〈Ra Men Song〉時，牛奶揪台下歌迷大跳〈射手〉，坤達更是經典重現《正港分局》中的宅男粉絲「謝正達」一角，更在舞台上大跳劇中的「由美應援舞」，讓台下聽眾嗨翻，儘管演唱會撞到布魯諾Bruno Mars的開唱時間，Energy仍感謝歌迷選擇了他們。在演唱〈我們〉時，成員們見到成片的手機燈海，忍不住感動直呼：「我們那個年代手機沒有燈！」歌迷們排列出應援彩虹也讓他們又驚又喜，書偉當場感動落淚，阿弟也哽咽表示：「上場前都告訴自己每一場都是最後一場，今天是高雄最後一場，下一次不知道什麼時候再來高雄，很希望一直唱歌給大家聽。」Toro也難得掏心掏肺表示，自己從幕後回到螢光幕前後其實沒有那麼開心，阿弟因為看出他心事重重，在生日上還許願希望Toro能夠快樂，讓他感動到紅了眼眶，直呼為了實現阿弟的願望，他從那天起都很快樂的表演，讓阿弟立刻回應：「三八啦你！」顯見成員間的好交情。