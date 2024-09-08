U18亞青／中華隊睽違17年奪冠有含義！吳柏宏：想把冠軍留在台灣

中華隊睽違17年奪冠有含義！中華隊今（8）日出戰U18亞洲青棒錦標賽冠軍賽，交手日本甲子園全明星，投、打發揮俱佳，以6：1擊敗日本，奪下暌違17年來的隊史第3座冠軍。中華隊總教練吳柏宏透露，這座冠軍別具意義，因為17年前也是在台灣比，當時中華隊由前平鎮高中棒球隊教練張滄彬領軍，如今輪到自己帶著子弟兵出戰，所以更想把冠軍留在台灣。
隊史第3冠很有意義 打線甦醒是關鍵
中華隊封王後，總教練吳柏宏接受訪問透露：「其實這次奪冠特別有意義，因為17年前中華隊在亞青賽封王，也是在台灣比賽。那年剛好是張滄彬老師帶隊，這次比賽前就有特別交代，要把冠軍留在台灣。」前一次中華隊在亞青賽奪冠，要回溯到2007年，當時由成立平鎮高中棒球隊的張滄彬教練帶隊出賽。
對於比賽勝負關鍵，吳柏宏表示：「第一局打完就感覺是有機會的，打線不會像之前的比賽一樣，比較沒辦法揮到球。」並補充說道：「因為對面一直用外角球對付我們，所以每個打者都有一直互相提醒，要如何去攻擊對手的攻擊策略，才能拿下這麼多分數。」
提到比賽後半段，罕見的2次強迫取分選擇，吳柏宏解釋道：「其實就是想要多拿點分數，因為日本纏鬥能力很好，也是要感謝林鉑濬跟守備的幫忙。」
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中華隊封王後，總教練吳柏宏接受訪問透露：「其實這次奪冠特別有意義，因為17年前中華隊在亞青賽封王，也是在台灣比賽。那年剛好是張滄彬老師帶隊，這次比賽前就有特別交代，要把冠軍留在台灣。」前一次中華隊在亞青賽奪冠，要回溯到2007年，當時由成立平鎮高中棒球隊的張滄彬教練帶隊出賽。
對於比賽勝負關鍵，吳柏宏表示：「第一局打完就感覺是有機會的，打線不會像之前的比賽一樣，比較沒辦法揮到球。」並補充說道：「因為對面一直用外角球對付我們，所以每個打者都有一直互相提醒，要如何去攻擊對手的攻擊策略，才能拿下這麼多分數。」
提到比賽後半段，罕見的2次強迫取分選擇，吳柏宏解釋道：「其實就是想要多拿點分數，因為日本纏鬥能力很好，也是要感謝林鉑濬跟守備的幫忙。」