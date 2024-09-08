U18亞青／柯敬賢最後一戰奪冠！賽後開心落淚　大讚林鉑濬神表現

柯敬賢在台灣最後一戰奪冠！U18亞青中華隊台非混血中外野手柯敬賢，已經和美職洛杉磯道奇簽約，並將在下週啟程前往多明尼加進行訓練。今（8）日的U18亞洲青棒錦標賽冠軍戰，可以說是他在台灣的最後一戰，能夠幫助中華隊以6：1擊敗日本，奪下暌違17年來的隊史第3座冠軍後，也讓柯敬賢忍不住開心落淚。賽後，柯敬賢除了感謝隊友幫忙拿下冠軍外，也特別稱讚本屆MVP得主林鉑濬的表現沉穩，希望未來大家各自加油。
在台最後一戰奪冠 實踐賽前立下的誓言
中華隊在U18亞洲青棒錦標賽的超級循環賽中，就曾交手日本，只是當時以0：1遺憾落敗，柯敬賢更在賽後落淚。今（8）日賽後受訪時柯敬賢透露：「因為前一場表現沒有很好，那時候就告訴自己，如果對上日本，要把失去的拿回來。」
本場比賽柯敬賢也確實履行諾言，先在3局上敲出追平比分的三壘安打，並在5局上再擊出高飛犧牲打，為中華隊送回保險分，個人獨攬2分打點。柯敬賢評價自己表現，認為：「打擊表現沒有到那麼好，雖然沒開轟，但覺得有幫助到球隊就好。」
另外，柯敬賢特別感謝隊友，說到：「謝謝你們幫我在台灣的最後一場比賽拿冠軍，希望大家未來各自加油。」對於獲選MVP的林鉑濬，則稱讚他表現很穩定，就算壘上有人，也都可以穩穩地收下出局數。
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中華隊在U18亞洲青棒錦標賽的超級循環賽中，就曾交手日本，只是當時以0：1遺憾落敗，柯敬賢更在賽後落淚。今（8）日賽後受訪時柯敬賢透露：「因為前一場表現沒有很好，那時候就告訴自己，如果對上日本，要把失去的拿回來。」
本場比賽柯敬賢也確實履行諾言，先在3局上敲出追平比分的三壘安打，並在5局上再擊出高飛犧牲打，為中華隊送回保險分，個人獨攬2分打點。柯敬賢評價自己表現，認為：「打擊表現沒有到那麼好，雖然沒開轟，但覺得有幫助到球隊就好。」
另外，柯敬賢特別感謝隊友，說到：「謝謝你們幫我在台灣的最後一場比賽拿冠軍，希望大家未來各自加油。」對於獲選MVP的林鉑濬，則稱讚他表現很穩定，就算壘上有人，也都可以穩穩地收下出局數。