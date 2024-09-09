美網／義大利球王Sinner擊敗美國希望首度奪冠　把榮耀獻給阿姨

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▲義大利Jannik Sinner在美國網球公開賽擊敗美國地主希望Taylor Fritz奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

▲Sinner的對手Taylor Fritz是美網繼2006年「重砲手」Andy Roddick之後，18年來首位打進美網男單決賽的美國地主選手。（圖／美聯社／達志影像）

Sinner做到了！美國網球公開賽男單決賽，Sinner的對手Taylor Fritz是美網繼2006年「重砲手」Andy Roddick之後，18年來首位打進美網男單決賽的美國地主選手，而上次有美國選手奪冠，也是2003年的事情，因此讓地主球迷很失望。可惜未能留住冠軍，賽後Fritz說：「我知道大家等美網男單冠軍等很久了，抱歉這次無法達成，我會繼續努力，希望下次是好的結局。」Jannik Sinner美國退役名將阿格西（Andre Agassi）手中接過美網冠軍獎盃，他成為史上第一位義大利出身奪冠的美網冠軍。不過Jannik Sinner在3月2度未通過藥檢，但最終沒有被禁賽，也讓網壇掀起風波，儘管不少球員都反應，或是意有所指認為Sinner應該再接受更嚴厲藥檢，但也時至賽季尾聲，就看國際網球協會（ITF）如何定奪。