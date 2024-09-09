美網／義大利球王Sinner擊敗美國希望首度奪冠　把榮耀獻給阿姨

Sinner做到了！美國網球公開賽男單決賽，排名職業網球現任世界第一的義大利好手辛納（Jannik Sinner）以直落三好成績6:3、6:4、7:5擊敗美國希望Taylor Fritz，成為美國網球公開賽賽史首位義大利籍男單冠軍，Sinner在頒獎典禮發表奪冠感言時表示，要把這座冠軍獻給身體狀況不是很理想的阿姨，並說：「不知道她還能在我生命中陪伴多久。」令人動容。
Sinner打到對手嘔吐 卻也深陷禁藥風波
Jannik Sinner在這次美網也是帶傷上陣，儘管手腕傷勢復發，但他仍咬牙硬撐，加上因為退出巴黎奧運男單網球賽，讓他有充裕的休息時間。Sinner在四強賽遭遇英國黑馬Jack Draper，他還打到對方多次嘔吐，可見威力十足。
Sinner的對手Taylor Fritz是美網繼2006年「重砲手」Andy Roddick之後，18年來首位打進美網男單決賽的美國地主選手，而上次有美國選手奪冠，也是2003年的事情，因此讓地主球迷很失望。可惜未能留住冠軍，賽後Fritz說：「我知道大家等美網男單冠軍等很久了，抱歉這次無法達成，我會繼續努力，希望下次是好的結局。」
Jannik Sinner從美國退役名將阿格西（Andre Agassi）手中接過美網冠軍獎盃，他成為史上第一位義大利出身奪冠的美網冠軍。
致詞時Jannik Sinner說：「我熱愛網球，但我也意識到球場外的人生非常重要。我想把這座美網冠軍獻給我的阿姨，她的健康狀態不太好，我不知道她還能在我生命中陪伴多久。阿姨對我來說是非常重要的人，我最大的願望就是所有人身體健康。」
不過Jannik Sinner在3月2度未通過藥檢，但最終沒有被禁賽，也讓網壇掀起風波，儘管不少球員都反應，或是意有所指認為Sinner應該再接受更嚴厲藥檢，但也時至賽季尾聲，就看國際網球協會（ITF）如何定奪。
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Jannik Sinner在這次美網也是帶傷上陣，儘管手腕傷勢復發，但他仍咬牙硬撐，加上因為退出巴黎奧運男單網球賽，讓他有充裕的休息時間。Sinner在四強賽遭遇英國黑馬Jack Draper，他還打到對方多次嘔吐，可見威力十足。
Sinner的對手Taylor Fritz是美網繼2006年「重砲手」Andy Roddick之後，18年來首位打進美網男單決賽的美國地主選手，而上次有美國選手奪冠，也是2003年的事情，因此讓地主球迷很失望。可惜未能留住冠軍，賽後Fritz說：「我知道大家等美網男單冠軍等很久了，抱歉這次無法達成，我會繼續努力，希望下次是好的結局。」
Jannik Sinner從美國退役名將阿格西（Andre Agassi）手中接過美網冠軍獎盃，他成為史上第一位義大利出身奪冠的美網冠軍。
致詞時Jannik Sinner說：「我熱愛網球，但我也意識到球場外的人生非常重要。我想把這座美網冠軍獻給我的阿姨，她的健康狀態不太好，我不知道她還能在我生命中陪伴多久。阿姨對我來說是非常重要的人，我最大的願望就是所有人身體健康。」
不過Jannik Sinner在3月2度未通過藥檢，但最終沒有被禁賽，也讓網壇掀起風波，儘管不少球員都反應，或是意有所指認為Sinner應該再接受更嚴厲藥檢，但也時至賽季尾聲，就看國際網球協會（ITF）如何定奪。