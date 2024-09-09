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蘋果發表會將登場！「iPhone15想換16」外媒揭最大改善：令人興奮

記者賴禹妡／綜合報導

▲蘋果發表會即將於9月10日登場，iPhone 15身為前一代新品，雖然被封為近年最強新機，但「過熱問題」十分嚴重，經常影響到用戶拍照、使用App等。（圖／記者周淑萍攝）　
▲蘋果發表會即將於9月10日登場，iPhone 15身為前一代新品，雖然被封為近年最強新機，但「過熱問題」十分嚴重，經常影響到用戶拍照、使用App等。（圖／記者周淑萍攝）　
蘋果發表會即將於9月10日登場，許多果粉都在觀望是否該換新機，尤其是對於去年剛買完iPhone 15的用戶。就有外媒表示，iPhone 15雖然被封為近代最強新機，但「過熱問題」十分嚴重，經常影響到用戶拍照、使用App等，而iPhone 16採用新的電池設計及軟體更新，能更有效地散熱，將大幅改善過熱問題。

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外媒9to5mac指出，iPhone 15雖然被譽為近代最強iPhone新機，但最大的問題就是經常「過熱」，無論是在使用相機或是打開App，機體溫度都容易因此急速升高，影響到使用體驗，讓許多用戶感到困擾。

但據了解，iPhone 16將採用全新的電池設計，新電池的材質外殼能更有效地散熱，避免不斷發生過熱情形；另外，在一份報告文件中也可知，iPhone 16透過軟體更新，將大幅改善過熱問題。9to5mac認為，只要能解決過熱問題，對於習慣拍照、拍影片又想入手iPhone 16的用戶來說，絕對是個令人興奮的消息。

▲iPhone 15加入「80% 充電上限」，藉此確保使用壽命，但沒有百分百充飽電的狀態下，有時一整天出門電量可能會不夠，建議可以養成一個手機不用時，螢幕朝下蓋住，讓手機提早休眠，減少電量秏損。（圖／記者周淑萍攝）
▲iPhone 15雖然被譽為近代最強iPhone新機，但最大的問題就是經常「過熱」，無論是在使用相機或是打開App，機體溫度都容易因此急速升高，iPhone 16有望徹底解決問題。（圖／記者周淑萍攝）

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