李洋正式告別！社群親筆寫下：小胖子也是時候跟他熱愛的羽球場

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2屆奧運羽球男雙金牌得主李洋，昨（8）日在台北小巨蛋舉辦退役儀式，正式結束選手生涯。雖然年底還有BWF年終總決賽要參加，不過他提前在社群上發文告別，寫下：「曾經有個小胖子在羽球場上付出了自己的全部，逼自己自律只為了將最好的一面展現給大家看」，強調自己在場上奮力拚搏就為了對得起身後的人。在昨天台北羽球公開賽謝幕後，李洋在場中進行了溫馨的退役儀式，與自己的3位搭檔王齊麟、李哲輝、江聿偉，教練陳宏麟，還有國訓中心的好友林郁婷、彭名揚一起告別球場，他數度激動落淚，也讓現場氛圍更加感傷。一向沉穩的李洋如此宣洩情緒，可見真是到了情動之處，他說：「情緒是累積上來的，一開始感覺像是同學會，直到看了影片，我才意識到：『對，現在是最後一刻了，未來沒什麼機會再站上球場。』感謝多年來付出的自己，給了大家這些畫面。」李洋在退役儀式後也在個人社群網站上寫道，「我是李洋，一位羽球運動員，過幾年後我不確定大家還記不記得我，曾經有個小胖子在羽球場上付出了自己的全部，逼自己自律只為了將最好的一面展現給大家看，在球場上奮力拚搏是為了對得起身後支持的人，而現在這位小胖子也是時候跟他熱愛的羽球場，與支持他的人好好道別了，李洋羽球運動員謝幕。」