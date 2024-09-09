林珍羽、陳宥丞隨蔣萬安訪美不上街　藉口一堆？黃國昌3字回應

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民眾黨昨晚舉行「集結！為台灣的司法正義站出來」小草集會，要力挺黨主席柯文哲挺過涉弊風暴。不過，民眾黨台北市議員林珍羽、陳宥丞昨天都未現身，而是4日就隨台北市長蔣萬安訪美；而黨高層日前抱怨要人上街結果「藉口一大堆」，也讓人聯想是否暗指他們？對此，民眾黨立委黃國昌今（9）日解釋「不是啦！」黃國昌今天上資深媒體人王淺秋中廣《千秋萬事》節目，被問到昨天晚會人數是否超出預期？黃國昌表示的確如此，當天上午就知道人數會比原先規劃的2000人多，但沒想到能夠塞爆濟南路。王淺秋問到，日前民眾黨組織部副主任林昭印在直播節目幹譙小草不願上街「藉口一大堆」，而台北市議員林珍羽跟陳宥丞被發現沒有出席晚會，而是4日就隨台北市長蔣萬安出訪美國，林昭印是不是就在講他們？黃國昌則笑答「不是啦！」他解釋，兩位議員的訪美行程早就已經安排，主席柯文哲也希望大家都能堅守工作崗位，做好自己的工作，因此他們還是按照原定計畫出訪。至於說好會出席晚會的「藍營朋友」，為何只有馬英九基金會執行長蕭旭岑一個？黃國昌則回應，其實立委徐巧芯也很想來，但可能因故無法出席，所以改以聲明信形式參與。至於蕭旭岑的部分，他們原本就說好事前不要對外公布，也是擔心會遇到一些阻撓。