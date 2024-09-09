名家論壇》鈕則勳／外交兩岸超前部署　蔣萬安得累積「抗綠」能量

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台北市長蔣萬安於4日啟程訪美，這也是蔣首次以台北市長身份訪美，行程包括紐約、波士頓、費城，也要到麻省理工學院參訪，重頭戲則是赴哈佛大學甘迺迪學院小哈佛甘迺迪論壇發表「全球台北：連結傳統與創新」演講，他除了是第一位在此論壇演講的台灣政治人物之外，外界也關注該演講是否能如2006年馬英九接受「費正清東亞研究中心」之邀，赴母校哈佛演講所造成「小馬哥旋風」般的「蔣萬安風潮」。雖然蔣此行多以市政參訪為主，包括城市規劃、交通建設、住房政策、經濟發展、新創科技等，也希望多行銷台北市，但以蔣作為國民黨明日之星，更是準接班梯隊，這次赴美勢必能為蔣之後的政治生涯預作鋪墊，特別是外交與兩岸，然即便有這些領域的超前部署，以台灣現今詭譎多變的政治情勢來說，蔣要更上一層樓，作為在野的共主，或許更得累積「抗綠」能量。首先，蔣萬安上任後，已先後出訪新加坡、上海、韓國首爾、日本，加上此次訪美，除了能以國外城市經驗作為台北市治理的參考與他山之石來強化施政與績效外，也能累積外交與兩岸互動之經驗，建構了自己與這些國家、城市的人脈網絡，強化政治能量 ; 畢竟藍綠正在崛起的政治人物或六都首長，台中市長盧秀燕出訪過新加坡與美國，立法院副院長江啟臣常率團進行國外往訪，綠營高雄市長陳其邁去年有隨總統蔡英文訪問史瓦帝尼，今年三月訪問日本，台南市長黃偉哲訪問過泰國、韓國、日本、歐洲的波蘭、荷蘭、立陶宛與新加坡等國。當紅的政治人物既然都會藉出訪來拉高自己的國際視野格局及補強外交學分，作為首都市長的蔣萬安當然更得以自己語言能力與親和力，藉出訪來立於不敗之地。其次，蔣萬安在城市外交或互動過程中能區隔其他政治大咖的，或許就是與對岸上海市的「雙城論壇」，特別是在兩岸官方幾乎無互動且關係日益緊張的當下，台北與上海的雙城論壇便成為兩岸僅存的官方互動，確實有其重要性，只是現今賴政府未必希望蔣萬安藉此模式掌握到兩岸關係的主流詮釋權，兩岸事務的主管單位陸委會勢必也會在兩個城市互動或是對岸官方代表要來台北時祭出相應的規範 ; 當然一方面是不希望自己無法做到的良性互動在蔣與對岸互動中達陣得分，另方面當然會想藉「卡關」操作來累積和對岸博弈的籌碼，再者，或許更不希望兩岸有良性互動，畢竟這樣會讓民眾理性思考兩岸的和、戰選擇，不利「抗中、抹紅」的操作。特別是總統賴清德「新兩國論」的論述，也間接衝擊到今年雙城論壇對岸代表的層級，加上主管單位可能的卡關，蔣要得分確實有一定難度，畢竟對岸及賴政府都有既定立場，蔣夾在對岸與賴政府中間，如何讓兩邊的政治較勁維持表面張力的平衡，讓雙方「雖不滿意，但可接受」，同時不影響對岸代表的層級，讓論壇的舉辦仍有一定的代表性，將是考驗蔣的一道難題。況且報載原本七月或八月底便要舉辦，但現今已經九月，論壇舉辦仍未有確切時間，而在台灣政治氛圍詭譎多變的當下，不可測的變數仍多，如何控制內部變數，盡快讓論壇順利舉辦，則是第二道難題。畢竟只要論壇以一定層級平順舉辦，降低政治性因素的干擾，蔣便可在兩岸關係低谷時建構自己的區隔性優勢，或許也能對國民黨重拾處理兩岸關係能力的手感產生激活效果。即便蔣萬安在外交、國際視野及兩岸關係處理能力上有超前部署的策略考量及做法，但以現今詭譎的政治情勢來說，民眾黨主席柯文哲被羈押禁見，黨瀕臨崩盤，國民黨對現今綠軍的政治操作不僅欠缺戰略宏觀，也無有效戰術能制衡民進黨，民眾對於政治鬥爭中瀰漫的肅殺之氣，甚至有不寒而慄之感，生活中的恐懼，已經剝奪了原本自由自在的安心感 ; 更甚者，現今對法律的解釋，執政的民進黨已掌握主流詮釋權的當下，在野力量進一步崩解或都不是危言聳聽。基於此，蔣萬安作為藍軍的中興之主，仍得補強藉由「抗綠」來凝聚在野支持者力量的必修學分。畢竟現今藍軍大咖保守性格仍強，韓國瑜受限於立法院長身份，早已不能以像之前般的「諸法皆空、自由自在」藉形象魅力、創意金句持續圈粉，被寄予厚望的台中市長盧秀燕也只祭出四平八穩的「專心市政」來回應媒體是否有意更上一層樓的提問 ; 藍大咖的消極，不僅會讓藍軍基本盤更形渙散與萎縮，更會予綠軍更多軟土深掘的機會。是以，蔣作為藍軍大咖中最年輕者，當然應該跳脫國民黨的傳統框架，走出和傳統大咖全然不一樣的風格 ; 針對政治敏感議題應正面面對，好歹陳述出有別於傳統的創意論述，對於綠軍的軟土深掘，更得展現「一夫當關、萬夫莫敵」的梟雄氣勢，才能在在野軍心渙散中凝聚支持、鞏固盤面與開拓選票。至於蔣萬安到哈佛大學進行演講或是參加僑社的餐會，其實都是為其政治能量加分的操作，以蔣便給的口條、流利的英文、親和力與幽默感，和聽眾及僑胞互動，除了能搶攻媒體版面形成話題聲量外，更能形塑新一代政治領袖的高度與格局，這些當無問題 ; 但最關鍵者仍如前述，特別是對於執政黨獨斷、甚至是被質疑反民主的操作，更應不吝批判，而不能總以市政優先來輕描淡寫的帶過或是避而不談，需知市政固然重要，但市政不能成為不願、甚至不敢觸碰敏感政治議題的保護傘或託辭，勇敢的說出心中的質疑，呼應民眾內心所想，才能成為民眾對執政者不滿的宣洩出口。●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com