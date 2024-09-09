故宮「四通八達ー古代道里交通圖籍展」　結合空拍影像貫穿古今

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當今民眾出門習慣仰賴手機查詢地圖、導航指路，換作古代又該如何辨識方位、抵達目的地？國立故宮博物院北部院區9月推出「四通八達ー古代道里交通圖籍展」古籍善本選粹新展，呈現14世紀末期跨到20世紀初期的世界，還有結合空拍影像的多媒體互動裝置，提供參觀民眾貫穿古今的真實感受。故宮北院表示，道里是道路與里程數的合稱詞，「四通八達ー古代道里交通圖籍展」即是展出繪製道路，並且記有里程數的古地圖，以及兼含道里圖的古代書籍，古地圖雖然沒有當今導航系統當中的電子地圖便利，不過形式豐富多元，比如商書裡的路引、路程圖，專為帝王出巡、謁陵編繪的往返程站細圖，將士戍防巡邊專用的邊防圖，串聯四方的大型驛路圖，以及地方政區圖連帶繪出的城市路線圖等。故宮北院提到，「四通八達ー古代道里交通圖籍展」規劃兩個檔期，各約展出3個月，第一檔包括驛路大觀、南北大路、清帝謁陵、行遍天下、市民大道等單元；第二檔前後維持不變，其他調整成為巡邊之路、翻山越嶺、南巡路上，展出的所有圖籍的時代是從14世紀末期跨到20世紀初期，其中〈台灣圖附澎湖群島圖〉，是為最大亮點，而與台灣博物館的鎮館之寶〈康熙台灣輿圖〉，或是其他古代台灣全島圖一樣，皆可見在圖的下方，繪有一條起至沙馬磯頭（貓鼻頭），接著一路向北，最後到達大八里社渡頭附近的點狀虛線，即為17世紀以來縱貫台灣南北的主要幹交通幹線「南北大路」。故宮北院說明，驛路大觀單元展出的〈太原至甘肅驛鋪圖〉，呈現14世紀末期山西省太原府向北直至大同府城，以及大同府城起向北沿著邊牆南側，向東抵達天城衛城，向西到達東勝衛城的驛路主線與支線，全圖設色重彩，豔麗非凡，又以黃色實線代表驛路，可以說是實用與觀賞價值兼具的重要展件。身為策展人的研究員盧雪燕表示，為了聯結古今，並且增進觀眾的參與感，「四通八達ー古代道里交通圖籍展」特別設計「走在台灣的路上」多媒體互動裝置，是以〈康熙台灣輿圖〉與〈乾隆台灣地圖〉作為素材，結合新竹直至國立故宮博物院的交通路線空拍動態影像，提供觀眾行走古代台灣南北大路的真實感受，還有展場外頭的「台灣是我的家」互動專區，也以〈台灣圖附澎湖群島圖〉作為基底，先行標註各地代表名產在地圖的相應位置，藉此引導觀眾找出自己的家鄉，更進一步利用掃描QR code方式，邀請觀眾填寫回饋單增進共鳴。