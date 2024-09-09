月薪上看48K！森林護管員甄試開始報名　錄取名額史上最多

今年第2次森林護管員甄試於今（9）日起至10月9日開始報名，為讓更多有志之士參與守護山林的行列，農業部林業及自然保育署特別放寬資格限制，只要具備高中以上學歷，不限科系，就有機會成為臺灣山林的護衛者，未來月薪更是上看48K。
林業保育署表示，本次甄試預計錄取90名（另依各地區分署錄取名額，每進用3至5人至少錄取1名原住民），甄試日期為今年11月9日、10日。
林業保育署說明，森林護管員是山林治理的最前線，負責業務包括森林資源調查、經營與保護；林地管理及植樹造林、撫育；林區步道巡護、野生動植物保育與棲地保護、生物多樣性資源維護；防災工程測繪與監工、林道與林業設施維護；綠色森林產業輔導與山村部落社區陪伴等。
林業保育署指出，本次應考資格首次放寬為高中以上畢業不限科系，年齡65歲以下，身體狀況良好，能勝任高山地區林野工作，並領有普通重型機車駕照，熟練騎乘125C.C.以上循環檔機車者。
甄試分二階段舉行，第一階段術科測驗於11月9日（星期六）辦理，測驗科目為實地騎乘125C.C.（含）以上循環檔機車及負重跑走兩項，成績均合格者，始得參加11月10日（星期日）第二階段筆試（包含作文、森林及自然保育概論）及口試。
林業保育署表示，本次錄取人員，每月薪酬自3萬2296元起，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至4萬8444元，明年也將依軍公教員工待遇調整情形調薪。此外，依其工作地點屬高山或偏遠地區，可再提高薪酬；執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，並可依項目與級別、參與時數，支給山地巡護作業費，也同時有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等保障。
林業保育署補充，森林護管工作不但充滿挑戰，也是極負山林保育意義的工作體驗，有志報考民眾，於今日起即可於林業保育署各地區分署官網下載報名簡章，另森林及自然保育概論歷年考古題，可至林業保育署全球資訊網之「森林護管員甄試相關資訊」下載參閱。
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林業保育署說明，森林護管員是山林治理的最前線，負責業務包括森林資源調查、經營與保護；林地管理及植樹造林、撫育；林區步道巡護、野生動植物保育與棲地保護、生物多樣性資源維護；防災工程測繪與監工、林道與林業設施維護；綠色森林產業輔導與山村部落社區陪伴等。
林業保育署指出，本次應考資格首次放寬為高中以上畢業不限科系，年齡65歲以下，身體狀況良好，能勝任高山地區林野工作，並領有普通重型機車駕照，熟練騎乘125C.C.以上循環檔機車者。
甄試分二階段舉行，第一階段術科測驗於11月9日（星期六）辦理，測驗科目為實地騎乘125C.C.（含）以上循環檔機車及負重跑走兩項，成績均合格者，始得參加11月10日（星期日）第二階段筆試（包含作文、森林及自然保育概論）及口試。
林業保育署表示，本次錄取人員，每月薪酬自3萬2296元起，未來依每年考核結果最高可逐級晉升至4萬8444元，明年也將依軍公教員工待遇調整情形調薪。此外，依其工作地點屬高山或偏遠地區，可再提高薪酬；執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，並可依項目與級別、參與時數，支給山地巡護作業費，也同時有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等保障。
林業保育署補充，森林護管工作不但充滿挑戰，也是極負山林保育意義的工作體驗，有志報考民眾，於今日起即可於林業保育署各地區分署官網下載報名簡章，另森林及自然保育概論歷年考古題，可至林業保育署全球資訊網之「森林護管員甄試相關資訊」下載參閱。