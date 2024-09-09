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準備領錢了！14筆給付陸續入帳　勞保年金9/27入帳、平均領1.87萬

記者魏妤庭／台北報導

▲勞保局9月有14項給付陸續入帳，其中，勞保年金在9/27發放，預計有185.7萬人可領到，平均每人領18675元。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲勞保局9月有14項給付陸續入帳，其中，勞保年金在9/27發放，預計有185.7萬人可領到，平均每人領18675元。（示意圖／記者徐銘穗攝）
準備刷存摺領錢了！根據勞保局行事曆，9月將陸續發放14筆款項，包含勞保年金、國民年金、勞退月退休金、老農津貼等各項給付，其中，勞保年金將在9月27日入帳，預計有185.7萬人可領到，平均每人領18675元。

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根據勞保局行事曆顯示，9月8日到9月30日間，將有14筆給付將陸續入帳，包含9月12日的國民年金保險生育給付；9月16日的國民年金保險喪葬給付；9月19日的國民年金保險生育給付；9月20日老農津貼及農民月退儲金；9月25日國民年金保險老年基本保證年金及國民年金保險原住民給付；9月26日國民年金保險生育給付；9月27日產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險身心障礙年金、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付。

其中，勞保年金部分，根據勞保局統計，勞保年金請領人數達到185.7萬人，總金額來到346.8億元，平均每人可領18675元。符合資格的民眾記得在給付入帳日查看存則，確認錢是否入帳。

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