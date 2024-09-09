何守正和小嫻離婚6年現況曝光！經營健身房慘虧　自爆每月都賠錢

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▲小嫻（左）、何守正（右）在2018年離婚後，各自投入新的生活。（圖／資料照）

▲何守正經營健身房，身材相當精壯。（圖／正能量Fitness - 內湖專業健身工作室）

▲何守正今年5月爆出交往小10歲圈外女友，他未否認消息，只說會享受當下。（圖／何守正臉書）

41歲球星何守正在2018年和女星小嫻（黃瑜嫻）離婚後，將生活重心投入他8年前開設的健身房產業，但結果不盡人意。何守正近日受訪時透露，健身房經過疫情後至今每個月都在賠錢，雖然還在可控的範圍內，但他預計要加強宣傳、增加客源，希望能夠讓健身房賺錢，不要對不起股東和學員們的期待。據《聯合新聞網》報導，何守正創立的健身房「正能量」營收受到考驗，他說自己當初開業時，經營剛步入正軌沒多久就遇到疫情，好不容易賺到的錢又賠進去，在3個月完全沒有學員上課的情況下，仍要照付房租、水電、員工薪水，讓公司一度面臨危機。好在房東願意主動減租，何守正和股東也自掏腰包發薪水，才撐過疫情低潮。不過何守正表示，雖然疫情結束健身房慢慢復甦，但他們現在還是每個月都在虧損，好在金額還在可控範圍，他未來也打算走出健身房，多做一點宣傳活動吸客，希望能幫助健身房重新營利。何守正也透露，其實先前曾有實境節目邀請他參與錄影，但需要拍攝1個月的時間，讓何守正無法接受，擔心如果離開健身房時間太久，會影響到業績和學員的上課時間，因此3、4年前中國方面的節目邀約他也都推掉了，希望能專注在健身房經營上，不要對不起股東和學員們的期待。何守正除了把生活重心放在工作上外，今年5月也被周刊爆料交往小10歲女友，對方是圈外人，因此兩人愛得相當低調。但從何守正和女友的社群上還是看的到蛛絲馬跡，雙方PO出相同時間、地點的照片，不難看出愛的熱烈。而何守正雖未正面回應，但他被爆料後曾發文寫道：「努力工作、享受當下、開心快樂，這就是我目前的狀態，謝謝大家！」不否認脫單消息。