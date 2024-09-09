foodpanda中午點「免外送費」加碼8縣市　台中、彰化、高雄都免了

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▲foodpanda 9月11日至9月24日期間，下訂星巴克指定大小「焦糖奶香星享那堤」、「巧克力可可碎片星冰樂」享第2杯5折（圖／官方提供）

上週foodpanda為了搶攻中午用餐商機，推出限定5天免外送費優惠，今（9）日官方宣布活動延期再擴大，除了原本的北北基桃之外，台中市、彰化縣、彰化市、高雄市即日起至 9 月 13 日，平日午餐期間的 11:00 至 14:00 訂購美食外送可享不限次數免外送服務費，且自取另有6.9折優惠。foodpanda 9 月初於北北基桃地區推出平日午餐餐期無限次免外送服務費，因反應熱烈，foodpanda 今（9）日宣布，讓活動再延長 5 天，且優惠地區再擴大，即日起至 9 月 13 日，於平日午餐餐期 11:00 至 14:00 訂購美食外送可享不限次數免外送服務費，且全台此時段外帶自取亦可享 6.9 折優惠。指定餐廳輸入優惠碼「開學九省」，單筆滿279元享8.5折，最高折抵50元，每人限用1次。pandapro會員9月1日至15日參加「go省吧」集點卡任務，有機會獲得市價4萬9980元的Gogoro VIVA BASIC。已點擊「go省吧」徽章的pandapro訂閱用戶，活動期間單筆結帳金額滿329元即可獲得1點，點數越多中獎機率越高。pandapro超級會員日集結知名店家，包含必勝客、拉亞漢堡、福勝亭、NENECHICKEN、晨間廚房、六扇門，滿額即可享7折。每周四foodpanda再加碼指定店家，包括肯德基、樂雅樂、六扇門、可不可熟成紅茶等全品項4折起9月11日至9月24日期間，下訂星巴克指定大小「焦糖奶香星享那堤」、「巧克力可可碎片星冰樂」享第2杯5折；9月25日至10月8日，訂購指定大小「焦糖奶香星享那堤」、「冷萃咖啡」也是第2杯5折。除了限時午餐免外送費，訂購滿299元輸入優惠碼「上課吃飽」或「上班吃飽」，可現折100元；若是新用戶訂餐，可享2次5折優惠。