小草集會金句連發　王婉諭提醒「嚴肅看待民眾黨的邪教化」

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民眾黨昨晚舉行小草集會，力挺黨主席柯文哲戰清白。白委在會中也「金句連發」，將柯文哲譽為「台灣曼德拉」、「示現菩薩」等。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，全黨以司法正義為名力挺有圖利、收賄嫌疑的主席，綜觀台灣民主化政治史，「從來沒有一個政黨像民眾黨這麼瘋狂」。她並提醒，大家還是應該嚴肅看待民眾黨的「邪教化」。王婉諭指出，民眾黨立委昨晚用「示現菩薩」、「台灣曼德拉」來形容柯文哲，把一個因為自身行為而接受司法調查的嫌疑犯，造神成一個承受苦難的偉大領袖、政治良心犯。「以司法正義為名，實則追求私法正義，毫無保留」。王婉諭並質疑民眾黨毫無民主法治觀念，要求總統賴清德干預司法釋放柯文哲，還超譯歷史，消費國民黨威權體制下的受難者，把民選政府不倫不類比擬為威權體制、新黨國跟綠色恐怖。王婉諭強調，民眾黨的集會相當於將柯文哲釘上十字架，讓擅長操弄資訊、餵養仇恨的祭司黃國昌登台，只為了控制支持者的心靈，借此奪取政治權力。她提醒，如果親朋好友因為民眾黨的煽動陷入焦慮，「請用溫和的方式，讓他看看外面的世界，聽聽外界的聲音」，用陪伴消弭被刻意激起的仇恨。