蘋果發表會倒數！外媒卻認為iPhone16難掀換機潮　列出3大疑慮

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蘋果發表會即將於9月10日登場，蘋果首支AI手機iPhone 16系列亮相倒數，許多果粉都在觀望是否該換新機。究竟新機上市能否帶來換機潮？美媒彭博先澆了一盆冷水，認為要刺激消費者升級，就得有全新的設計，並點出新款iPhone在人工智慧(AI)運作之下的三大疑慮。根據彭博報導，蘋果人工智慧功能不斷延遲，可能意味著 iPhone 16 不會出現訂單的「超級週期」，也凸顯了蘋果的人工智慧推動仍需要時間才能獲得回報。縱使有些分析師仍然認為，蘋果的AI功能能為新款iPhone 16引發期待已久的「超級週期」，即為需求壓抑後迸發的升級熱潮。這些分析師的理由是，消費者目前對AI感到振奮，且許多人已等待多年購買新iPhone；然而，彭博記者葛曼（Mark Gurman）卻先潑了冷水，強調要告訴大家真實狀況。他表示，基於宏觀的總體經濟因素，中國智慧型手機市場仍然疲軟，且全球很多消費者都在緊縮支出，而更大的問題可能在技術本身。首先，新款 iPhone 的外觀與去年的機型幾乎相同，當然有一些相機升級和其他功能，但沒有什麼比新設計更能吸引消費者升級。葛曼也依序點出大家對蘋果AI智慧型手機的三大疑慮：1 Apple Intelligence還沒完全成熟。初始版本將缺少許多功能，包括6月宣布合作推出的 ChatGPT。2.Apple Intelligence 也不會在歐盟推出，歐盟是該公司的關鍵地區，包括義大利、法國、西班牙、瑞典和德國。它還沒有為另一個重要的海外市場中國做好準備。3.儘管人工智慧對於科技愛好者來說是一個令人興奮的新領域，但絕大多數消費者並不熟悉它。他們中的許多人不明白為什麼他們需要 Apple Intelligence，而且該公司需要幾個月的時間來解釋該技術的好處。葛曼認為，即使一切順利，Apple Intelligence 的推出也會緩慢且交錯。 iPhone 16 在本月稍後上市時甚至不會配備這些功能。這些功能將於 10 月作為 iOS 18.1 軟體更新的一部分開始推出。葛曼研判，要等到2025年秋季下一代iPhone問世時，蘋果才能夠處於更有利的地位。Apple Intelligence將能以更完善的姿態在世界更多地區被使用，屆時iPhone也會出現全新的外觀設計。