U18亞青林鉑濬狂飆152公里！日本打者嚇到：高中棒球沒看過的球威

林鉑濬太強！U18亞青冠軍戰昨（8）日在台北天母球場舉行台日大戰，中華隊投手林鉑濬，後援登板投4.1局無失分，獲選為本屆賽會MVP，而他跟先發投手陽念希合力封鎖日本打線，也被日本媒體大幅報導，其中《日本體育報》就認為，中華隊兩名投手都是「高中棒壇少見」，「很有威力」，連甲子園之星石塚裕惺、宇野真仁朗等好手都驚嘆連連。
中華隊投手威力十足 林鉑濬球速快有尾勁
中華隊昨3局上打完取得2：1領先，3局下日本隊展開反攻，2出局攻佔一、三壘，此時林鉑濬登板接替先發的陽念希後援，他也三振掉石塚裕惺。5局下日本隊又有1出局滿壘攻勢，再次輪到石塚裕惺打擊，結果林鉑濬球路刁鑽，讓石塚裕惺擊出雙殺打，自己化解危機。
日本隊今年U18的狀況在複賽出現，對戰韓國、中華隊都是「得分能力不夠」，這三場只有2分進帳，包括冠軍賽也沒有適時一擊的表現。
此外，日本發現陽念希、林鉑濬這樣狂飆152公里速球的投手，很難應付，未來有機會進入日職發展的宇野真仁朗就說：「這是在高中棒球沒看過的直球強度。」
此外，預計在今年選秀被挑中的石塚也說：「他們是很厲害的強力投手，沒看過這樣的球威。」
日本隊監督小倉全由說：「也不是說打不到的程度，而是感覺對方投手程度越來越好。」日本隊上次要在U18亞青賽這樣的大會輸給中華隊5分以上，要回溯到2009年的U18亞洲青棒錦標賽，當時中華隊在複賽以5:0擊敗日本，最後拿下亞軍。
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中華隊昨3局上打完取得2：1領先，3局下日本隊展開反攻，2出局攻佔一、三壘，此時林鉑濬登板接替先發的陽念希後援，他也三振掉石塚裕惺。5局下日本隊又有1出局滿壘攻勢，再次輪到石塚裕惺打擊，結果林鉑濬球路刁鑽，讓石塚裕惺擊出雙殺打，自己化解危機。
日本隊今年U18的狀況在複賽出現，對戰韓國、中華隊都是「得分能力不夠」，這三場只有2分進帳，包括冠軍賽也沒有適時一擊的表現。
此外，日本發現陽念希、林鉑濬這樣狂飆152公里速球的投手，很難應付，未來有機會進入日職發展的宇野真仁朗就說：「這是在高中棒球沒看過的直球強度。」
此外，預計在今年選秀被挑中的石塚也說：「他們是很厲害的強力投手，沒看過這樣的球威。」
日本隊監督小倉全由說：「也不是說打不到的程度，而是感覺對方投手程度越來越好。」日本隊上次要在U18亞青賽這樣的大會輸給中華隊5分以上，要回溯到2009年的U18亞洲青棒錦標賽，當時中華隊在複賽以5:0擊敗日本，最後拿下亞軍。