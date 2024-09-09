U18亞青林鉑濬狂飆152公里！日本打者嚇到：高中棒球沒看過的球威

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▲U18亞洲青棒錦標賽的最終冠軍戰，中華隊以6：1戰勝強敵日本，睽違17年再度奪下冠軍，同時也是隊史的第3座冠軍。（圖／林柏年攝）

林鉑濬太強！U18亞青冠軍戰昨（8）日在台北天母球場舉行台日大戰，中華隊投手林鉑濬，後援登板投4.1局無失分，獲選為本屆賽會MVP，中華隊昨3局上打完取得2：1領先，3局下日本隊展開反攻，2出局攻佔一、三壘，此時林鉑濬登板接替先發的陽念希後援，他也三振掉石塚裕惺。5局下日本隊又有1出局滿壘攻勢，再次輪到石塚裕惺打擊，結果林鉑濬球路刁鑽，讓石塚裕惺擊出雙殺打，自己化解危機。日本隊今年U18的狀況在複賽出現，對戰韓國、中華隊都是「得分能力不夠」，這三場只有2分進帳，包括冠軍賽也沒有適時一擊的表現。日本隊監督小倉全由說：「也不是說打不到的程度，而是感覺對方投手程度越來越好。」日本隊上次要在U18亞青賽這樣的大會輸給中華隊5分以上，要回溯到2009年的U18亞洲青棒錦標賽，當時中華隊在複賽以5:0擊敗日本，最後拿下亞軍。