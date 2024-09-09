飯店毛巾用完別亂丟！「正確位置」大解答　房務員認證：會超感激

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▲若想幫助飯店房務員更方便整理，旅客可以將使用完的毛巾，集中掛在浴缸邊緣，或是浴室的置物架上。（圖／翻攝自TikTok）

不少人外出旅遊住飯店時，都會使用房內的毛巾、拖鞋等備品，就有一名日本飯店房務員拍片解答，旅客若使用完毛巾，建議可以集中掛在浴缸邊緣，退房前也要記得將「已退房」掛牌掛上，只要一些隨手的舉動，就能大大增加房務員的清潔效率，影片曝光後隨即引起熱議。根據日媒《ねとらぼ》報導，日本SUPER HOTEL房務人員指出，房客使用完毛巾、浴巾，經常隨手扔在房間角落，若想幫助房務員更方便整理，，如此一來便能提升清潔效率。另外，除了易腐爛的食物，房間內沒有丟進垃圾桶的東西，都會被房務員當作「遺留物」暫時保管，，若垃圾桶已滿，可以將垃圾集中放在垃圾桶旁，，讓房務員打掃起來更加輕鬆。該房務員也提醒，，也要翻開棉被、枕頭及檢查浴室，再次確認有沒有私人用品遺留在內，；若飯店有提供「已退房」掛牌，，才能讓房務員一目了然。