飯店毛巾用完別亂丟！「正確位置」大解答　房務員認證：會超感激

不少人外出旅遊住飯店時，都會使用房內的毛巾、拖鞋等備品，就有一名日本飯店房務員拍片解答，旅客若使用完毛巾，建議可以集中掛在浴缸邊緣，退房前也要記得將「已退房」掛牌掛上，只要一些隨手的舉動，就能大大增加房務員的清潔效率，影片曝光後隨即引起熱議。
根據日媒《ねとらぼ》報導，日本SUPER HOTEL房務人員指出，房客使用完毛巾、浴巾，經常隨手扔在房間角落，若想幫助房務員更方便整理，可以將毛巾集中掛在浴缸邊緣，或是浴室的置物架上，如此一來便能提升清潔效率。
另外，除了易腐爛的食物，房間內沒有丟進垃圾桶的東西，都會被房務員當作「遺留物」暫時保管，因此退房前可以先確認垃圾都已放入垃圾桶內，若垃圾桶已滿，可以將垃圾集中放在垃圾桶旁，飲品記得先將瓶內液體倒掉，讓房務員打掃起來更加輕鬆。
該房務員也提醒，退房前記得檢查隨身物品是否攜帶完全，也要翻開棉被、枕頭及檢查浴室，再次確認有沒有私人用品遺留在內，也建議將吹風機、遙控器等設備歸還原位；若飯店有提供「已退房」掛牌，務必顯示在房外，才能讓房務員一目了然。
我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，除了易腐爛的食物，房間內沒有丟進垃圾桶的東西，都會被房務員當作「遺留物」暫時保管，因此退房前可以先確認垃圾都已放入垃圾桶內，若垃圾桶已滿，可以將垃圾集中放在垃圾桶旁，飲品記得先將瓶內液體倒掉，讓房務員打掃起來更加輕鬆。
該房務員也提醒，退房前記得檢查隨身物品是否攜帶完全，也要翻開棉被、枕頭及檢查浴室，再次確認有沒有私人用品遺留在內，也建議將吹風機、遙控器等設備歸還原位；若飯店有提供「已退房」掛牌，務必顯示在房外，才能讓房務員一目了然。
@superhotel_officialスーパーホテルがお届けするホテルあるある部屋ver. しばらく迷う#Tiktok教室 #ホテルあるある #スーパーホテル
♬ 2022 - KOIN