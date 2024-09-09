市場磅秤中秋節突襲檢查　5208台磅秤僅1台不合格

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台灣三大節日的中秋節即將到來，正是民眾添購民生用品過節的消費旺季。經濟部標準局選在中秋節前完成全國市場磅秤檢查，總計檢查5,208台磅秤，合格5,207台，不合格1台，全國磅秤合格率達99.9％，確保民眾可以享有安心購物環境。標準局針對全國傳統市場、大型量販店、超級市場、水果大賣場及風景區等182個處所使用的磅秤進行專案抽檢，總計檢查5,208台磅秤，合格5,207台，不合格1台。本次中秋節磅秤檢查會同臺北市政府法務局，針對民眾陳情指出內湖區737商圈有攤商似有遮蔽電子秤螢幕上重量、單價，使消費者看不到重量等重要消費資訊，疑似偷斤減兩情事，發動無預警檢查，檢查結果全數合格。對於檢查不合格之磅秤已加貼「停止使用」單，並持續追蹤列管至磅秤報廢或修理重新檢定合格；攤商如繼續使用不合格磅秤而被查獲，將依《度量衡法》處1萬5,000元以上7萬5,000元以下罰鍰。標準局表示，市場用磅秤是屬標準局應經檢定法定度量衡器範圍，業者應使用經檢定合格並貼有「同」字檢定合格單之磅秤進行交易；另為確保市場磅秤計量準確及交易公平，除每年皆會於重要節慶（春節、端午、中秋）前實施磅秤專案檢查之外，平時仍持續至全國各地市場實施磅秤檢查。標準局同時也再次呼籲民眾在市場購物時，若發現業者交易使用的磅秤沒有貼有「同」字檢定合格單或疑似斤兩不足情形，可向該局或所屬各分局申訴檢舉，電話撥打02-23434567，該局將立即派員處理，以維護買賣雙方權益。