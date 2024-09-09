台股午盤跌逾400點！上市上櫃個股幾乎全綠　這13檔逆勢衝漲停

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台股早盤失守2萬1大關，進入2萬點保衛戰，午盤跌幅收斂。權值股中，除了台積電失守900元大關外，電金權值齊跌，其他上市上櫃個股幾乎全倒，品安、泓瀚2檔跌停鎖死，不過，有13檔個股不畏大盤波動，六方科甚至連拉7根漲停。美股上週五（6日）再度上演黑色星期五，市場恐慌氣氛再起，四大指數全面重挫。受到美股牽連，亞股今日下挫，韓股早盤跌逾2%，日經225指數跌幅超過3%，台北股市剛開盤也遇強大賣壓，早盤下跌超過500點，最低一度來到20922點，失守2萬1大關，進入2萬點保衛戰，不過午盤跌幅收斂，約在21044點位置。觀察權值股走勢，台積電失守900元大關，下跌27元至891元，跌幅2.83%。鴻海午盤跌約2.55%至172元，聯發科挫逾50元至1095元，廣達下跌3％以上，聯電則跌約2%。金融權值股方面，富邦金午盤下跌逾2.5%，最低來到85.5元。國泰金下挫超過3%，一度跌至61.3元。中信金以32.35元開出，跌0.55元，早盤跌幅約達2%，午盤跌幅收斂，約倒1%。今日盤面上市上櫃個股幾乎全倒，甚至有2檔跌停鎖死，分別是半導體股品安以及化學股泓瀚。不過，也有13檔不畏台股大盤波動，盤中衝上漲停板，包括精湛、六方科、富世達、牧東、驊宏資、星通、台新藥、三一東林、同協、百一、臺龍、華星光、亞泰，其中精密金屬機加工商六方科今日飆漲威力持續，連拉7根漲停，股價衝上198元新天價。