蔡依林「零濾鏡」慶生照流出！油光滿面大翻車　瀏海慘變條碼貓

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▲蔡依林身穿霸氣皮外套，內搭短版小可愛，看起來十分火辣帥氣。（圖／蔡依林IG）

▲有粉絲認為蔡依林「零修圖」照與她在個人IG帳號發布的精修照片相比，有不少落差，引發熱議。（圖／微博）

亞洲天后蔡依林（Jolin）出道多年深受粉絲喜愛，近期剛結束中國巡迴演唱會的她，緊接著將忙於新專輯的製作。蔡依林即將在本月15日迎來44歲生日，近日受邀出席品牌活動時，廠商特地準備造型蛋糕邀請她上台慶生。事後有粉絲曝光一系列當天蔡依林在台上零修圖照片，「油亮」妝面與濕髮造型卻引來不少人批評，認為與蔡依林在個人IG帳號發布的精修照片相比有不少落差。蔡依林近期受邀出席彩妝品牌活動，廠商特地準備蛋糕，邀請她上台預先慶祝生日，當天蔡依林身穿帥氣黑色皮衣搭配搭小可愛，露出纖細小蠻腰，一出場立刻成為全場焦點，女王架勢十足。事後有粉絲上傳當天活動「零修圖」的側拍照，卻引來不少人批評，認為與蔡依林在個人IG帳號發布的精修照片相比，有不少落差。畫面中蔡依林的「水光妝容」疑似水潤感過重，看起來油光滿面，濕髮造型的線條瀏海也有些翻車，乍看像是油膩的「條碼瀏海」。不過也有不少粉絲出面緩頰，認為蔡依林依舊不失女神風範，紛紛留言大讚：「怪美的」、「女神太美了」、「又酷又優雅。」、「姐就是正，超凍齡！」