再創佳績！國際資訊奧林匹亞競賽　台灣代表隊獲1銀3銅

我是廣告 請繼續往下閱讀

第36屆國際資訊奧林匹亞競賽落下帷幕，台灣代表隊在96個參賽國家、353名參賽學生當中拿下1銀3銅，4名成員則是分別來自台北市立建國高級中學學生陳柏凱、張秉中，以及台南市政府高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育學生趙翊佑、國立新竹科學園區實驗高級中等學校學生曹允碩、台北市立建國高級中學學生的林竣宇，表現相當優異，預定今（9）日返抵國門。教育部表示，台灣代表隊是由大學10多名教授、學者組成輔導團隊負責培訓，計有390所學校2844名學生符合初選資格，歷經初選、複選、決選3個階段選出4名學生代表參賽，並以台灣師範大學教授李忠謀、陽明交通大學教授蔡錫鈞分別擔任領隊、副領隊，以及台灣師範大學副教授柯佳伶、陽明交通大學教授蘇家玉、台北市立大直高級中學教師魏仲良隨隊協助競賽試題翻譯與成績仲裁等工作。教育部指出，今年第36屆國際資訊奧林匹亞競賽當地時間9月2日在埃及舉行，直至9月6日下午頒獎並且舉行閉幕典禮，匯集96個參賽國家、353名參賽學生，其中台灣代表隊的銀牌獲得者是台北市立建國高級中學三年級學生陳柏凱，個人排名第36名，還有3名銅牌獲得者是台南市政府高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育三年級學生趙翊佑，個人排名第92名、國立新竹科學園區實驗高級中等學校三年級學生曹允碩，個人排名第100名、台北市立建國高級中學學生張秉中個人排名第110名，預定9月9日返抵國門。在這之中，獲得銀牌的陳柏凱同為去年在匈牙利舉辦的第35屆國際資訊奧林匹亞競賽銀牌得主，他說自己在高中一年級接觸演算法，參加學校的讀書會之外，平時也在相關網站練習程式解題，後來進入校隊，今年並且拿下台北市競賽與全國競賽第一名，順利得到國手資格。教育部表示，為了獎勵學生優異表現，訂有《參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法》，獲得金、銀、銅牌獎者，皆可保送大學各本學系或推薦入大學各學系，另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌獎者，也可分別獲得新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金。國教署指出，將會持續選、培訓優秀學生參與競賽促進國際交流，培育更多資訊人才。