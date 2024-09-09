張忠謀面試禁忌！「為什麼來台積電」他最討厭1回答：沒理由聘用

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▲張忠謀分享每次在面試時，面對副總、處長的主管人選，都會詢問對方「你為什麼要到我們公司來？」當中他最不喜歡聽到「因為在這間公司有很多學習機會」這個回覆。（圖／台積電提供）

▲星宇航空董事長「K董」張國煒也曾透露自身面試禁忌，空服員面試時若說出「想要環遊世界」，會被他立刻刷掉。（圖／星宇航空提供）

接近9月畢業季，即將有大批新鮮人初踏入職場，面對多間公司開出的職缺，也有許多人準備跳槽離職。台積電創辦人張忠謀就曾在「扶輪高峰論壇」中分享，他親自面試副總、處長時，都會詢問應徵者「為什麼要到我們公司來？」而眾多回答中，他最不喜歡聽到「因為在這間公司有很多學習機會」這個回覆，忍不住直言：「那公司為什麼要聘用這個人？」張忠謀曾以「新世代、新人才」為主題在扶輪社演講，他分享每次在面試時，面對副總、處長的主管人選，都會詢問對方「你為什麼要到我們公司來？」張忠謀表示，位處公司的高階職位，應該要為公司有所貢獻，而不是來公司學習的，尤其會來應徵高階主管的人，通常年紀已經40、50歲以上，應該已有一定年資及經驗，不只如此，星宇航空董事長「K董」張國煒，也曾透露自身面試禁忌。他強調空服員的應徵條件，除了要努力學習英文、用嚴謹的態度面對，但他也鼓勵嚮往航空業的人，資質好的人不用怕自己不會被錄取，要對自己有自信，並隨時準備好迎接機會來臨。