NewJeans驚吐：可能是最後了！公開聲援閔熙珍　粉絲擔憂被冷凍

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▲NewJeans（右）在感言中感謝閔熙珍（左），然而她們卻說：「可能是最後一次了」，讓粉絲擔心團體的未來。（圖／閔熙珍、NewJeans IG）

▲閔熙珍遭母公司HYBE拔出在子公司ADOR的代表職位。（圖／閔熙珍 IG）

HYBE子公司ADOR推出的旗下女團NewJeans，由製作人兼代表閔熙珍一手打造，然而在今年4月起HYBE和閔熙珍爆發矛盾，日前閔熙珍確定被解除職位，和她關係良好的NewJeans，也向粉絲吐露心聲表示：「感到很無能為力」，昨（8）日她們出席頒獎典禮，在感言中向閔熙珍致意，然而一句「這可能是最後一次了」，讓粉絲對於NewJeans的未來憂心忡忡。NewJeans昨日在2024 The Fact Music Awards上一舉拿下包括年度藝人賞在內的4項大獎，成員們上台領獎時，Danielle說道：「要非常感謝總是疼愛並守護著我們的閔熙珍代表」，另一名成員Hyein更是驚吐：「因為這可能會是最後一次了，我想要再說一次，真的非常感謝我們代表，代表我們愛您。」即便閔熙珍已經被解任，成員們依然尊稱閔熙珍為代表。粉絲們聽到NewJeans的感言都直呼想哭，心疼孩子們無端捲入大人們的紛爭，也對於「可能是最後一次了」這句話感到心碎，加上先前曾有傳言HYBE恐將NewJeans冷凍1年半，令人擔憂是否短期內看不到心愛的偶像了。閔熙珍被譽為NewJeans之母，原為ADOR的執行長兼製作人，然而在4月時被HYBE控訴企圖奪走ADOR的經營權，從母公司HYBE獨立並將NewJeans整團帶出走，雙方鬥爭好幾個月後，HYBE娛樂日前確定解除了閔熙珍在子公司ADOR的代表一職，並已經選出新執行長代表，雖然閔熙珍依然負責NewJeans的製作，但已經無權插手關於公司經營的部分。NewJeans成員們自公司內鬥開始，就一直是站在閔熙珍方的立場，成員父母還向法院提交支持閔熙珍的請願書，指控母公司HYBE在NewJeans出道前就不曾給過她們好的待遇，像是讓她們住髒亂的宿舍、慫恿孩子們退學等等，甚至出道後在公司遇到HYBE理事長房時爀時，對方多次無視成員未打招呼，讓她們相較之下更加信任閔熙珍。